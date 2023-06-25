OSS Derneği yeni yönetim kurulunu seçti

CARMEDYA.COM – OSS Derneği, gerçekleştirdiği 2023 yılı Olağan Seçimli İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısında yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerini seçti.

OSS Derneği üyelerinin yoğun katılımıyla Elite World Grand İstanbul Hotel’de düzenlenen Genel Kurul toplantısında Ali Özçete, Anıl Yücetürk, Emirhan Silahtaroğlu, Burak Şener, Abdullah Yavuz, Halit Başbuğ, Hüseyin Topal, Beylem Leblebici Birsen, Cemal Çobanoğlu, Emre Şahin, Erdem Çarıkçı, Fatih Odabaşılar, Mehmet Karakoç ve Ufuk Çilek firmalarını temsilen yeni dönemin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlendi.

İki yıl boyunca görev yapacak yeni dönem OSS Derneği Yönetim Kurulu’nda seçilen Denetleme Kurulu üyeleri ise Aziz Kahya, Kadri Öztürk, Hüseyin Muratoğlu, Erdoğan Kesmen, Mehmet Korkmaz ve Selim Marangoz’dan oluştu.

OSS Derneği’nin yeni başkanı Ali Özçete

Genel Kurul sonrası yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda OSS Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete olarak belirlendi. Diğer görev dağılımlarının da gerçekleştirildiği toplantıda, Başkan Yardımcılığı görevine Anıl Yücetürk, Genel Sekreterlik görevine Emirhan Silahtaroğlu, Saymanlık görevine ise Burak Şener getirildi. Konuşmasına önceki dönemde görev alan başta Ziya Özalp olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek başlayan OSS Derneği’nin yeni Başkanı Ali Özçete, “Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Göreve gelen tüm Yönetim Kurulu üyeleri olarak, teslim aldığımız bayrağı en iyi şekilde gelecek dönemlere devretmek için çok çalışacağız. Oluşan köklü dernek kültürünün bizim dönemimize de ışık tutacağına inanıyorum. OSS’nin tabana yayılan paylaşımcı yönetim anlayışıyla, otomotiv satış sonrası sektörünü bulunduğu noktadan daha iyi yerlere getirmek için tüm kurullarımız ile birlikte aralıksız çalışacağız” dedi.