Rolls-Royce Spectre sıcak hava testlerinde

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce’un elektrikli süper coupe modeli Spectre’nin testlerinde üçüncü aşamaya geçildi.

Rolls-Royce için marka tarihinin önemli bir dönüm noktasına işaret eden ilk tamamen elektrikli süper coup modeli Spectre, markanın 118 yıllık tarihinde şimdiye kadar tasarlanan en titiz test programının üçüncü aşamasını tamamlarken neredeyse iki milyon kilometre yol kat etti. Bu, kendisinden önceki tüm Rolls-Royce test programlarını şimdiden geride bıraktı ve hâlâ sona ermekten çok uzak.

Spectre şu anda Güney Afrika’da iki yerde aşırı sıcak hava testlerinden geçiyor: Kuzey Burnu’ndaki Augrabies; ve Western Cape şarap tarlalarındaki ‘Fransız Köşesi’ Franschhoek. İstikrarlı ancak zıt iklimler, kuzeyde kuru ve aşırı sıcak koşullar ve güneyde daha nemli, Akdeniz tarzı koşullar ile dünyadaki en iyi yaz havası sürüşlerinden bazılarını sağlıyor. En sıcak anlarında sıcaklıklar 50°C’yi aşabilirken, güney bölgesi çakıl, toz ve kirle dolu virajlı köy yolları da dahil olmak üzere çok çeşitli yüzeylere ve arazilere ev sahipliği yapıyor.

Bu aşamada mühendisler, neredeyse iki milyon kilometrelik sürekli test sürecinde geliştirilen her sistemi, donanım öğesini ve yazılım protokolünü gözlemliyor ve geliştiriyor.

Testlerde elde edilen veriler oldukça titiz incelemelere tabi tutuluyor. Devrilme önleyici stabilizasyon, Spectre’nin süper coupe tasarımının dinamik vaadini yansıtacak şekilde ayarlanıyor ve markanın ayırt edici özelliği olan sihirli halı sürüşü niteliklerini sunmaya devam ediyor. Güney Afrika’da, yüksek sıcaklıklar kauçuk süspansiyon bileşenlerinin sertliğini değiştirebildiğinden ve aşırı soğuk hava testinin sonuçları tarafından kaydedilen bir parametre sağladığından, bu testin özel bir önemi bulunuyor.

Bu kapsamlı yaklaşım, Spectre’nin araba kapısının açılmasıyla ortaya çıkan ışık şöleni için doğru renk kalitesi ve parlaklığın sağlanması için de uygulanıyor. Kabinde bir uyum duygusu sağlamak için, dış ışık koşulları ne olursa olsun, markanın ünlü Yıldız Işığı Tavan Döşemesi, gösterge paneli ve Spirit arayüzü dahil olmak üzere tüm iç aydınlatmalar mükemmel bir şekilde koordine ediliyor.

Otomobil, kapsamlı test programının sonraki aşamalarına yaklaştıkça, Rolls-Royce’un ünlü aero-akustik performansını sunmak için sızdırmazlık malzemelerinde daha fazla ayarlama yapılacak. Bu işlem kauçuk sızdırmazlık malzemelerinin sıcaklıkta farklı performans göstermesi açısından oldukça önemli. Örneğin, Spectre’nin İsveç’teki Arjeplog’daki test aşamasında contalar sıfırın altındaki sıcaklıklarda sertleştirildi. Tersine, Güney Afrika’da Rolls-Royce mühendisleri daha sıcak koşullarda yumuşayan contaların akustik performansını değerlendirecekler. Bu sayede kabinin tüm aşırı iklim koşullarında yalıtılmasını sağlamak için optimum dengenin bulunması hedefleniyor.

Güney Afrika’da ve programın geri kalanında, Spectre’nin 17 hoparlörü aracılığıyla sunulan sesin kalitesinde küçük kazanımlar elde etmek için ses sistemi de ayarlanacak ve hassaslaştırılaca. Laboratuvar ortamındaki ilk test ve kalibrasyonun ardından, sistem şimdi gerçek dünya koşullarında kapsamlı bir şekilde test ediliyor.

Güney Afrika’dan toplanan deneyim ve veriler tam olarak analiz edildiğinde ve geliştirmeler uygulandığında, Spectre’nin test programının yaklaşık yüzde 80’i tamamlanmış olacak. Bu, motorlu arabanın, Arjeplog’un Arktik uç noktalarına ve Côte d’Azur’un daha ılıman koşullarına dönüş ziyaretleri de dahil olmak üzere, yoğunlaştırılmış bir dört mevsim test programından geçirilmesini içeriyor.

Son 500 bin kilometrelik Spectre testi ise yaşam tarzı analizine odaklanacak. Bu süreçte Spectre’nin Rolls-Royce müşterilerine özel kullanım durumlarında beklentileri ve ihtiyaçları karşılaması ve gerektiği gibi performans göstermesi sağlanacak.

Dünyanın etrafında 62 tur

2023’ün dördüncü çeyreği için planlanan ilk otomobillerin müşterilere teslim edilmesinden önce, Spectre, Dünya’nın en aşırı koşullarından bazılarında yaklaşık 400 yıllık normal kullanımı taklit etmek üzere tasarlanmış kapsamlı denemelerden geçti. Toplamda, araba 2,5 milyon kilometreden fazla yol kat edecek ki bu, dünyanın etrafını 62 kez dolaşmaya eşdeğer.

Testler, 2021 kışında, Kuzey Kutup Dairesi’ne sadece 55 kilometre uzaklıktaki Arjeplog, İsveç’teki özel bir test tesisinde başladı. Rolls-Royce mühendisleri, -40°C sıcaklıklarda, Spectre’nin kar ve buzdaki performansını ve yol tutuşunu ve uzun süreli aşırı soğuğun motorlu aracın pilleri ve diğer elektronik sistemleri üzerindeki etkilerini her yönüyle inceledi ve geliştirdi.

Bu inceleme başarıyla tamamlandıktan sonra Spectre, 2022 yazını daha güneşli ama Fransız Rivierası ve Côte d’Azur çevresinde daha az zorlu iklimlerde geçirdi. Buna, şu anda 60 kilometreden fazla kapalı rota ve 20 son teknoloji test pisti ortamı sağlayan eski bir Grand Prix pisti olan tarihi Autodrome de Miramas test sahasındaki testler de dahildir. Ancak testlerin çoğu Provençal kırsalında gerçekleştirildi ve Spectre’nin birçok seri üretim otomobilin muhtemelen hayatını geçireceği bir alanda gerçek dünya koşulları altındaki yetenekleri değerlendirildi.