CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CARMEDYA.COM – CUPRA 2022 yılında gerçekleştireceği atılımları ve yenilikleri yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttı.

Bu yıl satış, ciro, CUPRA Uzmanı sayısı ve CUPRA City Garage satış ağını ikiye katlamayı planlayan marka, bu yöndeki stratejisini CUPRA x 2 ile tanımlıyor. Marka ayrıca, önümüzdeki iki yıl içinde pazara sunmayı planlandığı iki yeni CUPRA modelini de tanıtarak, ürün yelpazesini iki katına çıkarmayı planlıyor. Etkinlikte, Metahype’ı ve ilk NFT’sini de tanıtan CUPRA, otomotiv endüstrisini bir adım daha ileriye taşıyor.

Bu yıl kuruluşunun 4. yılını kutlayan CUPRA, yıl dönümü nedeniyle dünya çapında yayınlanan özel bir çevrim içi tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte, önümüzdeki yıl için ortaya koyduğu ve CUPRA x 2 adını verdiği vizyonu paylaşan marka, sadece 2022’de araç yelpazesini ve satışlarını genişletme niyetini duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Metaverse’de ortak çalışmaya dayalı yeni bir platform olan Metahype’ın pazara sunarak deneyimleri yepyeni bir alana nasıl taşıyacağını da açıkladı.

CUPRA X 2: 2022 vizyonu

Etkinlikte konuşan CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, 4. yıl dönümünün kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyerek “2022’ye yönelik mevcut planlarımız arasında satışlarımızı, satış ağımızı ve ciromuzu ikiye katlama gibi hedefler var. Benimsediğimiz vizyona CUPRA X 2 adını vermemizin nedeni işte bu. Dört yıl önce çok sayıda insanın bizimle ilgili şüpheleri vardı ama biz asla kendimizden şüphe duymadık. Bu yıl, hiçbir şeyin adeta durdurulamaz nitelikteki dürtülerimizin önüne geçemeyeceğini bir kez daha kanıtlayacağız.” diye konuştu.

CUPRA x 2 vizyonu kapsamında aynı zamanda küresel CUPRA Uzmanı ve CUPRA City Garage satış ağını da iki katına çıkarmayı ve dünya çapında daha fazla CUPRA Tribe üyesine ulaştırmayı planlıyor.

CUPRA ürün yelpazesi de ikiye katlanıyor

Griffiths ayrıca, CUPRA’nın önümüzdeki iki yıl içinde pazara sunacakları iki yeni modelle mevcut ürün yelpazesini de ikiye katlayacaklarını açıkladı. Griffiths, geçen yıl pazara sunulan CUPRA Born’dan sonra markanın ikinci yüzde 100 elektrikli aracı olan CUPRA Tavascan 2024’te; tamamen şehir içi kullanıma yönelik elektrikli bir model olan UrbanRebel’in 2025 yılında pazara sunulacağını söyledi.

Metahype: CUPRA’nın sunduğu duygusal deneyimler bir üst seviyeye taşınıyor

CUPRA bu yaz metaverse’e adım atarak sunduğu duygusal deneyimleri tamamen yeni bir platforma taşıyor. CUPRA ile Mediapro Grubu’na bağlı inovasyon hizmetleri şirketi VISYON’un ortaklaşa geliştirdiği Metahype, yeni nesle ilham vermek amacıyla Primavera Sound ve U-BEAT gibi müzik ve eğlence dünyalarından ortaklarla iş birliği gerçekleştirecek.

Metahype’in bir anlamda bu yeni evrenin CUPRA tarafından yorumlanması olduğunu söyleyen Griffiths, “Markaların, startup’ların ve içerik oluşturucuların, bireylerin çeşitli kültürel ögeler oluşturması ve bunları paylaşması için çok çeşitli etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapabileceği ortak bir alan” olduğunu belirtti. Griffiths: “CUPRA’nın metaverse dünyasına girişiyle, otomotiv endüstrisini bir adım daha ileriye taşıyan bir marka olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyoruz.” dedi.

Tanıtım etkinliğinde konuşan, dünya çapında tanınan fütürist ve Metaverse’den Sorumlu Üst Yönetici Cathy Hackl ise, markaların ve bireylerin, NFT gibi sanatsal materyalleri sergileyebileceklerini, dijital ve fiziksel ürünlerini katılımcıların beğenisine sunabileceklerini ve Metahype içinde içerik akışı gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Platform içinde CUPRA’nın kendine ait bir bölgesi olacak, burada müşterilerle gerçekleştirilecek yolculuğun farklı noktalarında CUPRA Tribe için yeni ve muhteşem deneyimler yaratılabilecek.

CUPRA2 Experience: Daha önce hiç böyle bir yarış gerçekleştirilmedi

Sunduğu duygusal deneyimleri metaverse’e taşımakla yetinmeyen CUPRA, gerçek ve sanal dünyaları birleştiren yepyeni bir yarış biçimini de hayata geçirdi: CUPRA2 Experience.

CUPRA Strateji, İş Geliştirme ve Operasyon Direktörü Antonino Labate bu deneyimi “Tamamen elektrikli UrbanRebel modelimizle, CUPRA2 Experience’ı dünyaya taşıyoruz; sürüşün gerçek, ancak gördüklerinizin sanal olduğu benzersiz bir yarış deneyimi sunuyoruz” şeklinde açıkladı ve “CUPRA2 Experience ile geleneksel motor sporları formatlarını değiştirmeye hazırız.” diye konuştu.

CUPRA2 Experience’in lansmanı öncesinde CUPRA, UrbanRebel modelinin ilk NFT’sini açık artırmaya çıkaracak. En yüksek teklifi veren kişi, CUPRA2 Experience’in ilk pilotu olma fırsatını elde edecek.