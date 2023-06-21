Yeni Range Rover Sport Türkiye lansmanına 15 uluslararası ödül

CARMEDYA.COM – Yeni Range Rover Sport’un Türkiye lansman etkinliği, Eventex Awards, Hermes Awards ve MUSE Creative Awards’ta 15 ödülün sahibi oldu.

Borusan Otomotiv tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Yeni Range Rover Sport’un lansmanı için özel olarak tasarlanan deneyim, üç yarışmanın da yaratıcılığı değerlendiren İnteraktif Marka Deneyimi, Marka Etkileşimi, Müşteri Etkileşimi, Canlı Deneyim ve Sürükleyici Deneyim kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Beykoz Kundura’nın mistik atmosferinde gerçekleştirilen lansman etkinliği Yeni Range Rover Sport’un gizemli dünyasını yansıtan çok özel detaylarla tasarlandı. Yeni Range Rover Sport’un ruhundan ilham alınarak tasarlanan lansman etkinliğinin her evresi, aracın gizemli dünyasına ve limitleri zorlayan keskin bakış açısına ithafen “DARK”, “EDGY” ve “DRAMATIC” temalarına göre titizlikle tasarlandı. Toplam 300’den fazla kişinin görev aldığı lansmana, aralarında Range Rover Sport müşterileri ve basın mensuplarının bulunduğu seçkin davetliler katıldı.

Şef Carlo Bernardini’nin hazırladığı tadım menüsünün etkinlik ruhunu hissettiren bir ortam tasarımı içerisinde servis edildiği gecede performans sergileyen 65 kişilik deneyim ekibinin kostümleri Sudi Etuz markası tarafından tasarlandı. Etkinliğin gizemli ve sofistike havasını destekleyen floral enstalasyonlar Yunus Karma imzası taşıdı. Lansman boyunca gastronomi deneyimi, yüksek irtifa dans gösterisi ve temaya uygun tasarlanan davul performansıyla müşteriler için benzersiz bir deneyim yaratıldı.

Modern lüksün dinamik modeli Range Rover Sport’un Türkiye lansman deneyimi Eventex Awards’tan Müşteri Etkileşimi Etkinliği ile Lüks ve Premium Markalar dallarında Altın ödüle layık görüldü. Sürükleyici Özelliğe Sahip Etkinlikler ile Otomotiv Marka Deneyimi ve Ürün Lansmanı kategorilerinde ise Gümüş ödül alan deneyim, Ürün Lansmanı dalında da Gümüş ödülün sahibi oldu. Bu sıra dışı etkinlik Hermes Awards’tan İnteraktif Marka Deneyimi, Etkinlik Yönetimi ve Model Lansmanı dallarında en prestijli ödül olan Platinum Hermes Creative Award’a layık görülürken; Muse Creative Awards’tan ise Kurumsal Etkinlikler ve Marka Etkileşimi Etkinliği dallarında en büyük ödül olan Platinum’a, Lansman Etkinliği, Sponsorluk Deneyimi, Canlı Deneyim ve Sürükleyici Etkinlik Deneyimi kategorilerinde ise Altın ödüle layık görüldü. Sürükleyici Etkinlik Deneyimi-Topluluk dalında ise Gümüş ödülün sahibi oldu.