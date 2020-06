Mercedes-Benz Babalar Günü’nde ismini Emil-Jellinek olarak değiştirdi

View this post on Instagram

Bir babanın sevgisi, kızının ismini tüm dünyaya duyurdu. Mercedes-Benz olarak bu Babalar Günü’nde isim babamızın adını yaşatmak istiyoruz ve ismimizi bir günlüğüne değiştiriyoruz. İsim babamız Emil Jellinek’in ve sevgi dolu tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!