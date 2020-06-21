Mercedes-Benz Babalar Günü’nde ismini Emil-Jellinek olarak değiştirdi

CARMEDYA.COM – İsmini bir babanın kızına duyduğu sevgiden alan Mercedes-Benz markası, 120 yıl sonra bu hikayeyi özel bir Babalar Günü filmiyle gündeme getiriyor.

Markanın sosyal medya hesaplarında yayınlanan filmde, otomobil tutkunu bir babanın, kendisine şans getirdiğine inandığı kızına olan bağlılığı ve kızının adını taşıyan markasıyla imza attığı başarılar ele alınıyor. “Mercedes-Benz Türkiye” sosyal medya hesaplarının adları ve profil resimleri ise Babalar Günü olan 21 Haziran 2020 tarihinde, o güne özel olarak Emil Jellinek’in adı ve fotoğrafı ile değiştirilerek, kullanıcılara sunuluyor.

Emil Jellinek ve kızı Mercedes

1901 yılından itibaren birbiri ardından gelen zaferlerle Mercedes-Benz, her geçen gün daha büyük bir güçle ve bağlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bu azmin, adanmışlığın temelinde ise bir babanın kızına duyduğu sevgi yatıyor. Jellinek’in, kızı Mercedes’e olan sevgisi, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin markasıyla ölümsüzleşiyor. Mercedes-Benz, bu özel filmiyle, isim babası olan Emil Jellinek’in ve onun gibi sevgi dolu olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor.

Mercedes Jellinek test sürüşünde

“Mercedes” isminin hikayesi; Karl Benz ve Gottlieb Daimler önderliğinde kurulan DMG (Daimler Motoren Gesellschaft), 1900 yılında, döneminin en büyük Daimler bayisi ve motorsporları tutkunu Emil Jellinek’den gelen sipariş üzerine bir otomobil üretmişti. Söz konusu otomobile Emil Jellinek’in kızının adı olan Mercedes ismi verildi. Mercedes 35 PS, 1901 yılında çok sayıda yarış kazanmasıyla, markanın dünya çapında adının üne kavuşmasını sağladı. 1902 yılına gelindiğinde ise DMG’nin ürettiği tüm otomobiller Mercedes markasıyla tescillenerek satılmaya başlandı.