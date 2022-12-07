Maserati’den özel seri: FTributo

CARMEDYA.COM – Maserati’nin sportif DNA’sı, Ghibli ve Levante modelleri ile sunulan FTributo özel versiyonuyla hayat bulmaya devam ediyor.

Marka, sportif sedanı Ghibli ve sportif SUV’si Levante’de sınırlı sayıda üretilen FTributo Özel serisi ile yarış dünyasına atıfta bulunuyor. FTributo Özel Serisi, Formula 1 Grand Prix’sine Maserati 250F ile katılan ilk kadın pilot Maria Teresa De Filipis ve onun yarış dünyasındaki hikayesinden ilham alıyor. 1955 yılında 39. Targa Florio yarışına, Maserati A6GCS kullanarak katılarak toplamda dokuzuncu ve iki litre sınıfında dördüncü olan De Filippis, gelenekleri yıkan kadın yarışçı olarak motor sporları dünyasındaki yerini aldı. 1958’de ise yine Maserati ile Formula 1’de yarışan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Günümüzde Maria Teresa De Filippis’in azimli kişiliği ve Maserati’nin yarış dünyasındaki uzun soluklu referansı, iki sınırlı özel üretim modele ilham verdi. FTributo Özel Serisi, aynı zamanda tam altmış yedi yıl sonra, Maserati’nin spor mirasını ve pistlerdeki devrim niteliğindeki zaferlerini anıyor.

Ghibli ve Levante modellerine özel yeni FTributo Special Edition versiyonu Arancio Devil ve Grigio Lamiera olmak üzere iki özel renkle sunuluyor. Yeni özel seri, göz alıcı detayları ve sportif estetiğiyle sportifliği yeni bir seviyeye taşıyor. Otomobillerin dış tasarımları, pistteki adrenaline vurgu yapıyor. Özel ve tok bir turuncu renk olan “Arancio Devil” Maria Teresa’nın “dişi şeytan” lakabına gönderme yapıyor. Aynı zamanda enerji ve cesareti simgeliyor. Gri ise Maserati’nin zaferler elde ettiği, en üstün bir performans sergilediği ve gerçek evi olan pistlere gönderme yapıyor. Arancio Devil versiyonunun dış görünümünde Levante F Tributo ile yeni Grigio Opaco (Opak Gri) renginde 21 inçlik Anteo jantlar ve Ghibli F Tributo ile 21 inçlik Titano jantlar bulunuyor. Jant detayları ile birlikte çamurluktaki özel logo ve C sütunundaki Maserati logosu da kobalt mavisi rengiyle göze çarpıyor.

Grigio Lamiera (metalik gri) gövde renginde jantlar Parlak Siyah uygulanırken ayrıntılar, özel logo ve Maserati logosu ile kontrast oluşturan turuncu renkle uygulanıyor. Kabin içinde kullanılan kobalt mavi ve turuncu dikişler, siyah veya turuncu tercih edilebilen ve doğal PienoFiore (işlenmiş deri) yüzeyler de gövde rengi ile bütünlük oluşturuyor.