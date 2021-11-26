Toprak Razgatlıoğlu: “Gururluyum”

CARMEDYA.COM – Dünya Superbike Şampiyonu olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya’da Türk motor sporları tarihini yeniden yazarak Jonathan Rea’nin 6 sezonluk yenilmezliğine son verdi.

Red Bull sporcusu Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike şampiyonu olurken bu başarısını takımı Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ve daha önce 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kutladı.

Kariyerinin 4. Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda fabrika takımı Pata Yamaha ile olağanüstü bir sezon geçiren yıldız sporcu, “Öncelikle herkese beni desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Toto Spor Kulübü’ne ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu Kenan Sofuoğlu’na ve tüm Türkiye’ye armağan ediyorum. Üzerimizde uğruna çalıştığımız hedefe ulaşmanın mutluluğu var. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmanın büyük gururunu yaşıyorum. Türkiye’ye şampiyon olarak döndüğüm için çok mutluyum. Bu şampiyonluğu kendim için bir başlangıç sayıyorum. İnşallah ülkeme çok daha büyüklerini yaşatacağım” dedi.

“Savaştık ve başarıya ulaştık”

Şampiyonluğun hedefleri olduğunu ancak kazanana kadar dile getirmediklerini ifade eden Toprak Razgatlıoğlu “Pata Yamaha takımı ile birlikte savaştık ve başarıya ulaştık. WSBK padokunda onlarla yarıştığım için çok mutluyum. Aklımızda sadece yarışları kazanmak vardı. Ne kadar kazanırsak o kadar iyi diye düşünüyordum. Ama başardıklarımız sayesinde bize olan ilgi arttı. Şampiyonluğu dillendirmeye başladık. Benim de tek düşüncem Türk Bayrağını bir kez daha ve bu kez final podyumunda dalgalandırmaktı. Bunu yapabildiğim için çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

“Tarihin gelmiş geçmiş en iyi sezonu”

Basın toplantısında yaptığı konuşmaya Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu’na bu başarı için teşekkür ederek başlayan Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli, “WorldSBK tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sezonu olduğuna inanıyorum. Üç sürücünün ve üç üreticinin her turda, her yarışta podyum için mücadele ettiği bir sezon hatırlamıyorum. Rekabet seviyesi o kadar yüksek ki, Toprak’ı ve Yamaha ekibini harika bir iş çıkardıkları için tebrik etmeliyim. Toprak hiç hata yapmadı ve güçlü bir ekip tarafından çok iyi desteklendi. 2020’deki zorlu bir sezonun ardından buraya gelmek zor olsa da sürücülerin podyumda nelere ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlayabildik. Çok verimli bir çalışma şekli oluşturduk, mühendisler, Japonya’daki Yamaha, Toprak ve ekip sayesinde. Bu yılı bu kadar özel yapan şey, rekabet seviyesinin daha önce hiç görülmemiş olması. Bugüne kadar böyle çekişmeli bir sezon hiç olmamıştı. Yamaha için üretici, sporcu ve takım olarak şampiyonluğu kazandığımız WorldSBK’de de muhteşem bir yıl oldu” dedi.

Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu ise 5 kez Dünya Supersport Şampiyonası’nda şampiyonluk sevincini yaşadığını ama kendisinden sonra gelenlerin bu başarıları daha ileriye taşıyacağını bildiğini vurgulayarak “Toprak bu başarısıyla bizi gururlandırdı. Aldığı bu başarı Türk spor tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Biz 2012 yılında Red Bull’la beraber bir karar aldık ve dedik ki, ‘artık bu ülkeden genç şampiyonlar çıkarabiliriz’. O yıl temelleri atarak Sakarya’da bir organizasyon yaptık ve bu işe gönül vermek isteyen, yetenekli çocukları aramaya başladık. Şimdi de bu gençlerimiz Türk motor sporları tarihinde önemli başarılara imza atıyorlar. Bu isimlerden birisi de Dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu. İnanıyorum ki Toprak, bizim ve sizlerin destekleriyle bu şampiyonluğunda daha nicelerini ekleyecek. Aynı şekilde Deniz Öncü, Can Öncü de ileride Toprak gibi şampiyon olarak ülkesine dönecek” diye konuştu.