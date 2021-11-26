Ford Otosan’ın elektrikli mobilite yorumu: Rakun

CARMEDYA.COM – Ford Otosan, kent içi elektrikli mobilite aracı Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ü tanıttı.

Ford Otosan’dan yapılan açıklamaya göre; elektrikli motor teknolojisiyle gücü doğru şekilde tekerleklere ileterek, özellikle İstanbul’un dik yokuşlarından zorlanmadan yol alabecek. 3 tekerlekli Pro3 versiyonu ise yükleri daha rahat taşımaya yardımcı olurken, arka iki teker bağımsız süspansiyonu sayesinde virajlarda normal 2 teker gibi manevra kabiliyetine sahip olacak.

Pro2 ve Pro3’te bulunan 5 kW/h’lik batarya, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile şarj edilebiliyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ün satış, pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sorumlu olacak.

Modelin fiyatı ise Ocak ayında belli olacak.