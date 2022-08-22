Yenilenen Peugeot 308 eylülde Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin yenilenen en son üyesi Peugeot 308, eylül ayında ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni marka logosuna yer veren ilk model olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken yeni 308, kişiselleştirilebilen dijital Peugeot i-Cockpit 3D ile öne çıkıyor.

Baştan aşağı yenilenen 308’in dinamik tasarımı ilk bakışta dikkat çekerken, geniş iç mekân tasarımıyla da arka koltuk daha fazla alan sunuyor. Yeni 308, marka imzası olan Aslan Dişi görünümlü LED gündüz sürüş farları ve Aslan Pençesi görünümlü yeni arka stop tasarımı ile markanın yeni tasarım kimliğini yansıtıyor.

Model, en güncel i-Cockpit 3D (kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş ön gösterge paneli ve kişiselleştirilebilen i-Toggles’a sahip dokunmatik multimedya ekranı) ve sürüş destek sistemleriyle sunulacak.

Yeni 308, tanıtıldığı günden bu yana sayısız ödüle layık görüldü. Model, 1955 yılında Almanya’da kurulan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde en iyi tasarımların markası haline gelen Red Dot Tasarım Ödülü kazanma başarısını gösterdi. Peugeot 308, 2021’in sonundaki tanıtımından bu yana Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte, 2022 Yılın Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili, Almanya’da Yılın Otomobili, Yılın En İyi Şehirli Otomobili, En İyi Şehirli ve Kompakt Otomobil olmak üzere 11 uluslararası ödül kazanmış oldu. Bunun yanında yeni nesil 308, 2022 Yılın Otomobili yarışmasında finale kalma başarısını da gösterdi.