Otomotiv üretimine XCEED blok zinciri çözümü

CARMEDYA.COM – Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries Automotive, Simoldes ve Coşkunöz Metal Form otomotiv üretiminde blok zincirini temel alan XCEED için anlaştı.

Bu kapsamda IBM iş birliğiyle araçlara monte edilen binlerce parçanın uygunluğunu neredeyse gerçek zamanlı olarak takip etmek amacıyla blok zinciri temelli paylaşımlı bir çözüm olan XCEED (eXtended Compliance End-to-End Distributed (Uçtan Uca Dağıtık Genişletilmiş Uygunluk), uygulaması için ortaklık sözleşmesi imzalandı.

Projenin ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, XCEED’in Renault’nun Douai tesisinde başarıyla test edildiği ve paydaşların Oyak Renault Otomobil Fabrikaları (Türkiye), Douai (Fransa) ve Palencia’daki (İspanya) tesislerinde ilk kez uygulanacağı bildirildi. XCEED blok zinciri uygulaması şu anda, dünya genelinde lojistik zincirinin her aşamasında her büyüklükteki OEM ve tedarikçilerin kullanımına açık durumda.

Artan şeffaflık ihtiyacını karşılayacak bir araç

XCEED, yoğun mevzuat kısıtlamalarının olduğu günümüzde, farklı ihtiyaçlara yanıt veren verimli bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Eylül 2020’de yeni piyasa gözetim düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, halihazırda piyasada olan araçların denetimi için daha fazla yönetmelik ortaya çıktı. Bu nedenle, üretim zincirinin tamamı yapısını daha kısa bir sürede yönetmeliklere uygun hale getirecek biçimde düzenlemek zorunda kaldı.

Avrupa otomotiv sektörüne fayda sağlayacak kapsayıcı bir platform

XCEED ile yönetmeliklere ve müşteri talebine yanıt vermek amacıyla Avrupa otomotiv sektörü ekosisteminin tamamını kapsayacak bir uygunluk takip platformu oluşturmak hedefleniyor. Bunun sonucunda da endüstriyel rekabetçiliği ve teknolojik hakimiyeti güçlendirmek amaçlanıyor. Bu açıdan bakıldığında XCEED, blok zinciri tabanlı güçlü ve ortak bir dijital araca erişim olanağı tanıyarak, çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere kadar dünya genelindeki tüm paydaşları kapsayacak biçimde tasarlandı.

XCEED ile blok zinciri kullanarak uygunluk bilgilerinin parça/sistem üreticileri arasında ve son araç üreticilerine kadar tedarik zinciri genelinde paylaşılması için güvenilir bir ağ oluşturuldu. XCEED platformu, her şirketin gizliliğine, fikri mülkiyet haklarına ve veri sahipliğine saygı gösterirken, daha iyi ve daha verimli bir uygunluk yönetimine olanak tanıyor. Otomotiv ekosisteminde benzersiz bir platform olan XCEED, sektörün karmaşık veri uzlaştırma süreçlerini daha karmaşık hale getirmeden yönetmelik gereksinimlerine yanıt veriyor. Böylece, neredeyse gerçek zamanlı otomatik veri paylaşımı, kontrolleri ve uyarıları yoluyla ekosistem içinde ve dışında bilgi alışverişini ve güveni artırarak Avrupa otomotiv sektörüne fayda sağlıyor. İlk başlarda kurucu ortaklarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve yeni katılımcılar için açık yönetişim yaklaşımı üzerine kurulu olan bu sistem, Avrupa Komisyonu’nda DG Connect ile etkileşim içinde yürütülüyor.

XCEED, açık kaynaklı bir blok zinciri protokolü olan “Hyperledger Fabric” temel alınarak IBM ile ortaklaşa geliştirildi. Girişimin, her üyenin kendi tercih edecekleri bir Bulut platformunda çalışmasına izin vermek için aralarında IBM Cloud’un da bulunduğu birden fazla Bulut sağlayıcısı ile bir Karma Bulut mimarisinde devreye alınması amaçlanıyor.

2019 yılında başlatılan ve otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşları Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries Automotive, Simoldes ve Coşkunöz Metal Form iş birliğinde tasarlanıp uygulanan XCEED, veri paylaşımı ve proje yönetimine sunduğu benzersiz çok şirketli yaklaşımıyla öne çıkıyor. Toplu iş zekâsı ile çoğulcu kullanıma uyarlanabilen XCEED, çevik bir metodolojinin sonucu ortaya çıktı.