Yılın en hızlı büyüyen otomobil markası MG oldu

CARMEDYA.COM – Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv ile 2023 yılını 14 bin 458 adetlik satışla tamamlayan MG, ODMD’nin düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen Otomotiv markası” ödülünü kazandı.

MG, gerçekleştirdiği satışla bir önceki seneye göre satış performansını 9’a katlamış oldu.

Bu yıl MG’nin 100’üncü yaşını kutlayacaklarını söyleyen Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “2,5 yıl önce Türkiye otomotiv pazarına giriş yaptığımızdan beri ana hedefimiz müşteri memnuniyetini birinci öncelikte tutarak marka bilinirliğimizi ve satış adetlerimizi kademeli olarak büyütmek oldu. Bu keyifli yolculukta gittikçe büyüyen ve gelişen bayi ağımızın etkisiyle, ürün ve hizmetlerimizin kalitesiyle 2022’den 2023’e satış rakamımızı yüzde 789 artırarak bu yıl toplam 14.458 satış adedine ulaştık ve bu değerli ödülü kazandık” dedi.

2023’te Marvel R ve MG4 Electric modellerini satışa sunduklarını hatırlatan Tibet Soysal, şöyle devam etti: “Tabii ki MG ZS ve MG HS modellerimizin de katkısıyla önemli bir büyüme yakaladık. Ayrıca elektrikli otomobiller konusundaki tecrübemiz, MG olarak bizim Türkiye’nin en fazla elektrikli otomobil satan markalarından biri olmamızı sağladı.”

Tibet Soysal ayrıca, bu yıl birçok yeni model lansmanı gerçekleştireceklerini belirterek, Cyberster modelimizi de yılın 3’üncü çeyreğinde yollara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.