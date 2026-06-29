Mercedes-Benz VLE Türkiye’ye özel versiyonla geliyor

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, Grand Limousine olarak adlandırdığı tamamen elektrikli yeni VLE modelini dünya genelinde ve Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bir MPV’nin iç mekân genişliği ile limuzin konforunu birleştiren araç, markanın yeni modüler van mimarisi üzerine inşa edildi. Alçak silueti ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken VLE, 0,25 rüzgâr direnç katsayısıyla verimlilik odaklı bir yapı sunuyor. Model ailesi, Türkiye’ye özel geliştirilen 160 kW motor gücündeki VLE 200’ün yanı sıra, 203 kW güce sahip VLE 300 ve 305 kW güç üreten dört tekerlekten çekişli VLE 400 4MATIC versiyonlarından oluşuyor.

Araç, 800 volt şarj teknolojisi ve 115 kWh kullanılabilir enerji kapasitesine sahip bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 700 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. 300 kW’ın üzerindeki şarj gücü desteğiyle batarya, 15 dakikalık bir şarj işlemiyle yaklaşık 355 kilometre menzil kazanabiliyor. Konfor odaklı sürüş özellikleri kapsamında araçta, 40 mm seviye kontrolü sunan AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi standart olarak yer alıyor. Sistem, 110 km/s üzerindeki hızlarda aracı otomatik olarak 15 milimetre alçaltarak rüzgâr direncini düşürüyor. Ayrıca şehir içi manevra kabiliyetini artırmak amacıyla araçta yedi derecelik arka aks yönlendirme sistemi kullanılıyor ve bu sistem dönüş çapını 10,9 metreye düşürüyor.

VLE’nin iç mekânı, seçilen donanıma bağlı olarak sekiz yetişkine kadar yolcu kapasitesi ve yüksek esneklik sunuyor. 5.309 mm uzunluğundaki model, koltuklar çıkarıldığında 4.078 litreye kadar yükleme alanı sağlayabilirken, markanın 2027 yılında 5.484 mm uzunluğa sahip ekstra uzun bir versiyonu da seriye ekleyeceği belirtiliyor. Türkiye pazarında 5+1 bağımsız koltuk konfigürasyonuyla sunulacak olan VLE 300 modelinde, elektrikli koltuklar “Remote Variable Rear Space” özelliği sayesinde multimedya ekranı veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. “Baggage”, “Executive”, “People & Baggage” ve “Standard” olmak üzere dört farklı otomatik koltuk yerleşim modu bulunan araç, iki tarafta yer alan hands-free özellikli elektrikli sürgülü kapıları ve bağımsız açılabilen arka camıyla kullanım kolaylığı hedefliyor.

Aracın dijital altyapısını yapay zekâ destekli Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ve en yeni nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi oluşturuyor. Ön konsolda 26 santimetrelik sürücü ekranı ile 35,6 santimetrelik merkezi ve yolcu ekranlarını birleştiren MBUX Superscreen yer alıyor. Arka yolcu bölümünde ise tavana gizlenen, 8K çözünürlüklü ve 79 santimetre boyutundaki panoramik ekran film, oyun ve video konferanslar için kullanılabiliyor. Bu sisteme Dolby Atmos teknolojisine sahip 22 hoparlörlü Burmester 3D sürat ses sistemi eşlik ediyor. B sütunundan arkaya doğru kesintisiz uzanan Sky View panoramik cam tavan ve entegre ortam aydınlatması ise iç mekân mimarisini tamamlıyor.

Güvenlik ve sürüş destek teknolojileri başlığında VLE; 10 dış kamera, 5 radar sensörü ve 12 ultrasonik sensör ile donatıldı. Bu donanımlar, saniyede 254 trilyon işlem gerçekleştirebilen su soğutmalı bir süper bilgisayar tarafından yönetiliyor. Standart olarak sunulan MB.DRIVE altyapısı; aktif mesafe asistanı DISTRONIC, şerit takip sistemi ve kaçınma manevrası desteği sağlıyor. Üst paketlerde yer alan Seviye 2 otonom sürüş özellikleri otoyolda yarı otonom şerit değiştirme imkânı tanırken, geliştirilmiş 3D çevre görüşlü aktif park asistanı aracın 5 km/s hıza kadar kendi kendine park etmesini ve son 150 metrelik rotayı otomatik geri gitmesini mümkün kılıyor. Olası kaza durumları için ise araçta PRE-SAFE koruma sistemi ve 11 adede kadar hava yastığı bulunuyor.