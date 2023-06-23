Tamamen elektrikli Opel Astra ön siparişe açıldı

CARMEDYA.COM – Opel’in, Mokka ve Corsa’dan sonra tamamen elektrikli yeni modeli Astra için ön siparişler alınmaya başlandı.

Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan elektrikli model, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın, elektrikli versiyonunun satışa sunulmasıyla ilgili olarak Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, “Kompakt hatchback sınıftaki en popüler oyunculardan biri olan Astra, yeni elektrikli neslinin satışa sunulmasıyla segment liderliğine doğru olan yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Sadece mayıs ayında 1.347 adet Astra satışıyla C-HB’de yüzde 14,3’lük paya ulaşarak, yerli rakibimizin ardından 2’nci sırada yer aldık. İlk 5 aylık sonuçlarda ise Astra ile ithal C-HB sınıfında liderliği yakaladık. İçten yanmalı motorlu Astra ile yakaladığımız başarıyı, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ettiriyoruz. Eylül ayı itibarıyla müşterilerimiz ile buluşacak Elektrikli Astra’nın da desteği sayesinde elektrikli otomobil satış payımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında her 10 elektrikli araç müşterisinden birinin Opel müşterisi olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak

Astra Elektrik’te kullanılan elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip. Birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. Modelin 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

418 km’ye varan sürüş menzili

Opel Astra Elektrik, WLTP’ye göre 418 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Astra’da 6 hücreli, 17 modülde 102 batarya hücresinden oluşan 54 kWsa’lık lityum-iyon batarya yer alıyor. Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor. Fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor. Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda.

Bataryalar, otomobilde daha fazla kullanım alanı yaratmak için gövde altına yerleştirilmiş. Bu sayede otomobilin iç kısımda yolcular için alan kaybının önüne geçiliyor. Bir diğer avantaj ise bataryanın alçak konumlu oluşu. Bu tasarım sürücüye güvenli ve dengeli bir sürüş sağlıyor. Bu durum ayrıca, diğer Astra versiyonlarında da olduğu gibi burulma rijitliğini yüzde 31 artırıyor. Sürücü hariç 1679 kg ağırlığındaki Astra Elektrik, 4374 mm’lik uzunluk, 1860 mm’lik genişlik, 1488 mm’lik yükseklik ve 2675 mm’lik aks mesafesi ile içten yanmalı motorlu Astra ile benzerlik gösteriyor. Standart konumda 352 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1268 litreye kadar büyütülebiliyor.

Alcantara döşeme ile kombine edilen Aktif Spor koltuklar ergonomik. AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) onaylı koltuklar, yan destekle birlikte farklı manuel ve elektrikli ayar kombinasyonları sunuyor.

İki adet 10 inçlik ekrana sahip tamamen dijital Pure Panel Pro, kullanıcıya modern bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Yeni nesil sezgisel insan-makine arayüzü, batarya şarj durumu veya menzili gibi önemli işlevleri görüntülerken, klima kontrolü gibi ayarlar ise düğme yardımıyla kolayca yapılabiliyor. Büyük IntelliHUD sanal gösterge paneli ve doğal ses tanıma özelliği ile sürücü, gözünü yoldan ayırmadan tüm işlevleri yönetebiliyor. IntelliDrive ile; şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunuluyor. Tüm bu işlevler, toplam 168 bağımsız LED hücreye ve 10 aydınlatma moduna sahip, sınıfının öncüsü adaptif IntelliLux LED Pixel farlar gibi donanımlarla birlikte sürüş güvenliğini daha da artırıyor.

Tamamen elektrikli Astra, sportif bir ön tampon tasarımını içeren Opel Vizör marka yüzüyle yollara çıkıyor. Elmas kesim 18 inç alaşımlı ve aerodinamik olarak optimize edilmiş jantlar dikkat çekiyor.