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DS Automobiles Avrupa’nın düşük emisyon lideri oldu

Yazan Önder Canözer -

DS Automobiles, Avrupa’da en düşük emisyon oranlarına sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

2015 yılında markanın lansmanında benimsenen elektrik enerjisine geçiş stratejisi doğrultusunda ilerleyen DS Automobiles, özellikle yüzde 100 elektrikli DS 3 Crossback E-Tense ve 300 beygir gücünde, dört teker çekişli şarj edilebilir hibrit DS 7 Crossback E-Tense 4×4 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Marka, 2020’nin ilk altı ayı içerisinde ortalama 80 g/km’den daha az emisyon oranına ulaştı.

E-Tense serisi, Formula E’de DS Techeetah ve Jean-Éric Vergne tarafından kazanılan dünya şampiyonluklarından edinilen deneyimlerin ışığında geliştirildi.

2019 yılından bu yana, DS 3 Crossback ve DS 7 Crossback, Avrupa pazarlarında elektrikli modelleri ile de sunuluyor. DS 9 Sedan, piyasaya çıktıktan sonra Avrupa pazarlarında 225 ila 360 beygir gücü arasında bir dizi şarj edilebilir hibrit güç ünitesi seçeneği sunacak.

Çoklu enerji kullanımı sunan premium markalar segmentinde, DS Automobiles yılın ilk yarısında ortalama 79,9 g/km emisyon oranı ile en üst sırada yer alırken, sektör genelinde 110 g/km sınırının altına inilebilmiş değil.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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