B SUV’a Lexus yorumu: LBX

CARMEDYA.COM – Lexus, yeni modeli LBX ile B-SUV segmentine adım atıyor.

Lexus markasının yeni bir segmente girmesini sağlayan LBX, aynı zamanda yeni müşteri kitlesinin bu segmentteki lüks anlayışını değiştiriyor. Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak. Lexus, UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX’in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğiyle adından söz ettiriyor.

“Lexus LBX, Türkiye’de en çok tercih edilen Lexus modellerinden biri olacak”

Lexus’un yeni modelinin dünya lansmanında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, “Lexus, SUV konusunda kendini kanıtlamayı başarmış bir marka. Türkiye’de de tüm SUV modellerimiz ilk günden bu yana en çok ilgi gören ürünlerimiz oldu. Daha önce Lexus’un atak döneminde olduğunun altını çizmiştik ve bunun da ürünlerle destekleneceğini ifade etmiştik. 2024’te Türkiye pazarında sunmaya başlayacağımız LBX, rekabetçi fiyatıyla Lexus’un en ulaşılabilir modeli olarak yakın zamanda en çok tercih edilen araçlarımızdan biri olacak. 1.5 litrelik motor hacmi sayesinde ÖTV avantajı sunabileceğimiz bir model olmasıyla da yüksek talep göreceğine inanıyoruz. 2024 yılı için marka olarak 2.000 adetlik bir potansiyelimiz var ancak tedarik sorunları nedeniyle satış adetlerimizi daha çok ne kadar araç bulabildiğimiz belirleyecek. Bununla birlikte yeni LBX, 2024’te satışlarımızın yüzde 25’ini temsil ederek RX’in ardından en çok satan ikinci modelimiz olacak” dedi.

“LBX, 10 farklı modelle geniş bir müşteri kitlesine hitap etmemizi sağlayacak”

Lexus’un yeni bir segmente girişini temsil eden LBX’in markaya tamamen yeni müşteriler kazandıracağına değinen Bozkurt, “Lexus, tüm modellerinden bildiğimiz yüksek kalitesini LBX ile birlikte B segmentinden itibaren sunmaya başlayacak. Kalitesiyle diğer Lexus modellerinden bir farkı olmayacak. Yeni müşterilere ulaşmamızı sağlarken hayranlık uyandıran Lexus kalitesini yaşatacak. LBX’in müşterilerinin üçte ikisinin markaya tamamen yeni gelecek müşterilerden oluşmasını bekliyoruz. Tamamen Avrupa için tasarlanan bu model, daha genç kullanıcıların tercihi olacak ve daha önce Lexus markası ile tanışmamış kullanıcılar için de ideal bir seçenek. Önümüzdeki yıl LBX modelini pazara sunduğumuzda, 10 farklı modelle birçok farklı müşteri beklentisine ve yaşam tarzına yanıt verecek geniş bir ürün yelpazemiz olacak” dedi.

Lexus bayi ağı genişlemeye devam ediyor

Lexus’un artan adetlerini yeni bayiliklerle desteklediklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, “Markamız bilinirlik açısından çok iyi bir noktaya geldi ve kısa zamanda marka olarak farklı bir noktada olduğumuzu gösterdik. Genişleyen ürün gamıyla Lexus markasına olan ilgi giderek artıyor ve bunu genişleyen bayi ağıyla da tamamlıyoruz. İstanbul ve Ankara’da bulunan showroomlarımızın yanı sıra bu yıl içerisinde Bursa ve İzmir bayiliklerimizi devreye alacağız. 2024 yılında ise Adana ve Antalya bayiliklerimizin açılmasıyla bayi sayımızı 6’ya yükseltmiş olacağız. Bu da bizim giderek artan satış adetlerimizle sağlıklı bir şekilde büyümemizi sağlayacak” dedi.

Lexus’un yeni kimliğini yansıtıyor

Yeni LBX, yeni tasarım ve teknoloji fikirlerini, Lexus’un kendine has kalitesi ve Omotenashi misafirperverlik felsefesiyle birleştiriyor. Lexus Avrupa LBX ile ilk kez global bir modelin geliştirilmesine öncülük yaptı ve premium kompakt SUV segmentinde kalıpları kıracak bir model geliştirdi.

Son olarak efsanevi LFA modelinde üç harfli bir isimlendirme kullanan Lexus, LBX ile ne kadar iddialı bir ürün ortaya koyduğunun da altını çiziyor. Kaliteden ödün vermeden Lexus kalitesini yeni bir segmente taşıyan marka, LBX ile yeni kimliğini de sergiliyor. Daha önce üretilen tüm Lexus’lardan daha kompakt dış ölçülere sahip olan model, kaslı ve güçlü bir görünümle dikkat çekiyor.

Lexus, LBX modeliyle birlikte kullanıcıların ilk bakışta özgün görünen ve bir bağ kurabilecekleri bir otomobil tasarlamak istedi. LBX’in en dikkat çeken tasarım unsurlarından biri, markanın son 10 yılına damga vuran “spindle ön panjur” tasarımını yeniden yorumlayan ve Lexus’u yeni bir çağa sokan ön bölüm oldu. Lexus, imza haline gelen ön panjur tasarımını yeniden yorumlarken, modelin ilk bakışta bir Lexus olduğunu belli edecek bir tasarıma imza atmayı başardı. Ön farlara entegre edilen kesintisiz ve çerçevesiz ön panjur, LBX’in spindle gövde tasarımıyla birleşerek dinamik bir duruş sergiliyor. Bu aerodinamik ve güçlü tasarım, Lexus’un yeni tasarım dilinin bir parçası olarak aracın arkasında da devam ediyor. Plakalık tamponun altına konumlandırılırken LEXUS yazısı ise bagaj kapağının üzerine dikkat çekici bir şekilde yerleştirildi. Bununla birlikte Lexus’un yeni modellerinde bir imza haline gelen L şekilli şerit ışıklandırma grubunun son versiyonu LBX modelinde yer alıyor.

LBX, 4,190 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,545 mm yüksekliğe ve 2,580 mm aks aralığına sahip. Alçak kaputu, akıcı gövdesi, arka tavan spoyleri ve sinyalleriyle aerodinamik bir tasarımla öne çıkan LBX, verimliliğin, sürüş dengesinin ve performansın altını çiziyor.

LBX, Lexus’un GA-B global mimari platformu üzerine yapılan ilk model oldu. Bu platform, LBX modeline alçak ağırlık merkezi, geniş iz açıklığı, kısa ön-arka çıkıntılar ve yüksek gövde rijitliği sağlıyor. Aynı zamanda aracın eğlenceli sürüş karakteristiğini destekleyen platform Lexus Sürüş İmzası’nın da en küçük Lexus modelinde garanti altına alınmasını sağlıyor. Bu sayede sürücü ve otomobil arasındaki her zaman doğal bir iletişim kurularak tüm sürüş şartlarında güven, kontrol ve konfordan ödün verilmiyor.

Yeni nesil hibrit motor

LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı. Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. Daha kompakt yeni E-CVT şanzımanla eşleştirilen LBX modelinde yer alan yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, hızlanmalar sırasında daha fazla elektrik motoru gücünün elde edilmesini sağlarken tam elektrikli sürüş kapasitesini de artırıyor. Model, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor.

LBX’in arka aksında ek bir elektrik motoruyla Lexus E-Four dört çeker sürüş seçeneği sunuluyor. Hızlanırken, viraj alırken ve düşük tutunmanın olduğu zeminlerde sürüş yaparken sistem gücü otomatik olarak arka tekerleklere aktararak aracın dengesini korumasını sağlıyor.

Yüksek kaliteye sahip kabin

Lexus daha üst segment bir aracın atmosferini ve hissini yansıtmak için yalın ve zarif bir kabin tasarlamış. Bu sayede geniş bir görüş açısına sahip bir kabin, ferah bir yaşam alanı ve güçlü bir his veren orta konsol elde edilmiş.

Üst düzey kaliteye sahip yarı anilin derinin yanı sıra koltuk kaplamaları ve direksiyon, vites kolu ve kapı döşemeleri için sentetik deri ve malzemeler kullanan vegan dostu bir iç mekan da yer alıyor.

LBX yeni bir kaplama tekniği kullanılarak oluşturulan modelinde Tsuyusami karakalem süslemeler bulunuyor ve aracın kabinine daha fazla derinlik hissi veriyor. Ambiyans aydınlatması ise, iyi hissettiren ve herkesin kendisini evinde gibi hissetmesini sağlayan Omotenashi misafirperverlik felsefesi etkisini tamamlıyor. Kabinin farklı bölümlerini vurgulayan aydınlatma tasarımı, farklı ruh hallerini çağrıştıran temalar dahil olmak üzere 50 renk seçeneği sunuyor.

İlk kez NX SUV modelinde tanıtılan ve binicilerin atlarla kurduğu doğal iletişimi otomobillere aktaran Tazuna kokpit konsepti LBX modelinde de kullanıldı. Tüm kontroller sürücünün en küçük el ve göz hareketi gerektirecek şekilde konumlandırıldı ve LBX ile sürücü her zaman tamamen sürüşe odaklanabiliyor. Bu konsept Lexus’ta ilk kez kullanılan yeni 12.3 inç dijital gösterge ekranıyla daha da ileriye taşınıyor. Dijital göstergelerin tasarımı, seçilen sürüş moduna veya kişisel tercihlere göre değiştirilebiliyor. Pratik kullanımıyla da öne çıkan LBX, 332 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor. LBX, opsiyonel olarak elektrikli olarak açılan bagaj kapağıyla da tercih edilebilecek.

Son teknolojilerle donatılan LBX, 9.8 inç dokunmatik ekranıyla multimedya deneyimini daha ileriye taşıyor. “Hey Lexus” sesli asistanın yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarıyla akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor. LBX’in teknolojik özellikleri opsiyonel dijital anahtarla devam ediyor. Apple ve Android akıllı telefonlarla uyumlu olan özellik, kullanıcıların telefonlarını kullanarak aracın kapı kilitlerini açmasını ve aracı çalıştırmalarını sağlıyor. Kullanıcıların telefonlarını çantadan veya cebinden çıkarmasını gerektirmeden çalışan akıllı anahtar, araca erişim gerektiğinde başkalarıyla da paylaşılma imkanı sağlıyor. Müzik deneyimiyle de öne çıkan LBX, opsiyonel olarak 13 hoparlörlü Mark Levinson premium müzik sistemiyle tercih edilebiliyor.

Kişiselleştirilmiş lükste yeni adım

Lexus, LBX modeliyle birlikte ürün gamında da yeni bir yaklaşım sergiliyor ve kullanıcıların yaşam tarzlarına daha iyi uyum sağlayacak bir ürün gamı sunmaya hazırlanıyor. Kişiselleştirilmiş lükste yeni adım atan Lexus, LBX ürün gamını dört “atmosfer” modeliyle tanımlanıyor. Elegant ve Relax, rafine bir hisse odaklanırken Emotion ve Cool daha sportif bir karakterle öne çıkıyor. Her bir model, farklı tip müşteriler düşünülerek tasarlandı.

Emotion ve Cool modeller, çift renkli gövde, 18 inç alaşım jantlar ile dikkat çekerken Elegant ve Relax tek renkli gövde ve parlak 18 inç jantlarla sunulacak. Kabinde ise Emotion kırmızı detaylar ve dikişlerle sentetik deriye sahipken LBX Cool, Ultrasuede döşeme ve deri iki renkli siyah/gri kabini, bakır dikişler ve detaylarıyla tasarlandı.

LBX Elegant ve Relax modellerinde de farklı atmosferler yer alıyor. Elegant, zarif kahverengi veya kum rengi sentetik deriyle tercih edilirken Relax ise bronz veya siyah yarı anilin deri döşemelerle sunulacak. Lexus, bu dört atmosfer modeline ek olarak LBX ismine sahip giriş seviyesi modeli de sunuyor. Giriş seviyesi araçta, sınıfındaki bazı rakiplerinden farklı olarak gelişmiş teknolojik özellikler standart olarak yer alacak.

LBX ile kapsamlı güvenlik özellikleri

LBX, son nesil Lexus Safety System + ile donatıldı. Kapsamlı aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerini içeren Lexus Safety System + kaza risklerini tespit etmek, sürücüyü uyarmak ve gerektiğinde bir çarpışmayı engellemek üzere otomatik olarak direksiyon, fren ve tahrik gücü kontrolü sağlayan özelliklere sahip. Temel özellikler arasında Kavşak Dönüş Asistanı ile çalışan Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi yer alıyor. Ayrıca daha güvenli sürüş ve manevralar için Sürücü Monitörü, Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Monitörü de bulunuyor. Güvenli Çıkış Asistanı özelliğine sahip e-latch elektrikli kapı açma sistemi ise, arkadan gelen bisiklet dahil olmak üzere tehlikeleri algılayarak kapının açılmasıyla yaşanabilecek kazaların önüne geçiyor.

LBX’in güvenlik özellikleri Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Panoramik Çevre Monitörü gibi unsurlarla artırılabiliyor. Ayrıca uzaktan park etme özelliği ise, sürücünün akıllı telefonunu kullanarak aracını uzaktan park etmesine imkan tanıyarak dar alanlarda stressiz manevralar yapılmasını sağlıyor.

LBX aynı zamanda LC ve LS gibi amiral gemisi modellerinde yer alan su püskürtme başlıkları içeren silecekleriyle direkt olarak camı yıkamasıyla daha iyi bir görüş sağlıyor.