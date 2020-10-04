Volvo Cars XC40 Recharge’in üretimine başladı

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, Belçika’nın Ghent kentindeki fabrikasında ilk tam elektrikli modeli XC40 Recharge SUV’un üretimine başladığını duyurdu.

XC40 Recharge, gelecekte üretilecek tam elektrikli Volvo’ların ilki olma özelliği taşıyor ve aynı zamanda Volvo Cars’ın 2025 yılına kadar otomobil başına CO2 ayak izini yüzde 40 azaltma hedefine doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Volvo Cars, 2025 yılında küresel satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden geri kalanının ise hibrit modellerden olmasını hedefliyor.

XC40 Recharge için çok güçlü bir talep gerçekleşti. Siparişler alınmaya devam ederken, bu takvim yılında üretilmesi planlanan her otomobil şimdiden satıldı. İlk üretilen otomobillerin bu ay Avrupa’da teslim edilmesi planlanıyor.

Ghent fabrikasında, müşterilerin kullanacağı otomobiller üretilmeden önce, üretim öncesi otomobillerin üretildiği bir hazırlık dönemi yaşanıyor. Üretilen her yeni model için standart bir prosedür olan bu süreç ile üretim akışının optimize edilmesi ve üretilen her otomobilin birinci sınıf kalitede olmasının sağlanması amaçlanıyor. İlgili tüm personel, elektrikli otomobilleri güvenli bir şekilde üretme konusunda kapsamlı bir eğitim alıyor.

Volvo Cars Küresel Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela, “Bugün, Volvo Cars ve burada Ghent’te çalışanlar için çok önemli bir gün. Ürün yelpazemizi elektriklendirmeye devam ediyoruz. Ghent fabrikamız küresel üretim ağımız için gerçek bir öncü rolü üstleniyor ” dedi.

En çok satan XC40 SUV’un tamamen elektrikli bir versiyonu olan ve “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünü kazanan ilk Volvo olan XC40 Recharge, Volvo Cars’ın Geely Grup ile ortak geliştirdiği Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor.

Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 hp çıkışla 400 km’nin üzerinde bir menzil sunuyor (WLTP, Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü). Pil, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor.

Yeni, Android destekli bilgi-eğlence sistemi, benzersiz bir kişiselleştirme, gelişmiş sezgisellik düzeyleri ve Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play Store gibi Google teknolojisi ve hizmetleri sunuyor. XC40 Recharge ayrıca daha büyük yazılım ve işletim sistemi geliştirmelerini kablosuz olarak güncelliyor.

Volvo Cars güvenlik mühendisleri, konvansiyonel bir motorun olmamasından kaynaklanan boş alanı doldurmak, Volvo’nun yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamak ve yolcuların diğer Volvo’lardaki kadar güvende olmasını sağlamak için orijinal XC40’ın mükemmel güvenlik standartlarını temel alarak, XC40 Recharge’in ön yapısını tamamen yeniden tasarladılar ve güçlendirdiler.

Piller, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş bir güvenlik kafesi ile korunuyor. Pillerin otomobilin zeminine yerleştirilmesi, aracın ağırlık merkezini alçaltarak devrilmelere karşı daha iyi bir koruma sağlıyoır.

İçeride, çok yönlü işlevselliğe yenilikçi bir yaklaşım getirilerek sürücüye kapı içlerinde ve bagajda bol miktarda saklama alanı sağlanıyor.

Otomobil, içten yanmalı bir motora sahip olmadığı için, ön kaputun altındaki “frunk” diye adlandırılan alan, önemli bir depolama imkanı sunuyor.