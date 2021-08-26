Toyota Yaris’e yeni motor

CARMEDYA.COM – Toyota’yı B segmentinde temsil eden ve Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Yaris, Türkiye’de 1.5 litrelik benzinli ve hibrit seçeneklerden sonra 1.0 litrelik motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlandı.

Yaris 1.0 Vision 185 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yaris 1.0’ın yüzde 50’lik ÖTV diliminde olacağını belirterek; “Özellikle B segmentindeki rekabetçi fiyatımız Yaris 1.0 modelimizi rakiplerinden ayrıştıracak ve satış adetlerinde yukarıya taşıyacak. Toyota satışları içinde şu an yüzde 3 oranında bir paya sahip olan Yaris’in, 1.0 litrelik versiyonun da katkısıyla en çok tercih edilen modellerimiz arasına girmesini bekliyoruz” dedi.

B segmentinin Avrupa ile birlikte Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği yakaladığını ancak pandemi dönemiyle birlikte bazı tedarik sorunlarının yaşandığını da belirten Bozkurt “Geçen senenin sonunda pazara sunduğumuz 1.5 lt.benzinli ve 1.5 hibrit Yaris modellerimiz büyük beğeni topladı ve çok talep gördü. 2021 yılında Yaris için de belirlediğimiz satış hedefine ulaşacağız. Yılın ilk 7 ayında B HB segmenti içinde Yaris’in payının 2021 sonunda yüzde 1,9 ulaşmasını ve gelecek dönemde de artarak sürmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

998 cc hacme sahip üç silindirli motor, 72 PS güce ve 93 Nm tork değerlerine sahip. 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen araç, fabrika verilerine göre ortalama 4.5 litre karma yakıt tüketimi ve 101 g/km emisyon oranına sahip. 1.0 litrelik motora sahip Yaris’in ağırığı ise 1035 kg.

Yaris 1.0, TNGA platformunun avantajlarıyla düşük ağırlık merkezi, önceki nesle göre yüzde 37 daha sert gövdesi ve segmentindeki ilk ve tek ön orta hava yastığıyla öne çıkıyor.

Yaris 1.0, Vision donanım seviyesine sahip ve 7 inç Toyota Touch 2 multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonları, bluetooth telefon bağlantısı ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi teknolojik özellikler standart olarak bulunuyor.

Model, Kar Beyazı, Siyah, Metalik Gri ve Parlak Gümüş Gri renkleriyle tercih edilebilecek. Ayrıca koltuklarda, modelin sportifliğini yansıtan siyah renkli kumaş döşemelere yer verildi.