Pazar ilk 9 ayda yüzde 75.5 büyüdü

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), otomobil ve hafif ticari araç pazarının Ocak-Eylül 2020 dönemine ait rakamlarını paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %75,5 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Eylül sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,5 artarak 493.621 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre %70,0 oranında artarak 388.690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %99,2 artarak 104.931 adede ulaştı.

Eylül ayı sonuçları

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Eylül ayında %115,8, otomobil pazarı %101,9 ve hafif ticari araç pazarı %189,1 oranında arttı.

2020 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Eylül ayına göre %115,8 artarak 90.619 adet oldu.

2020 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %101,9 artarak 71.296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %189,1 artarak 19.323 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %52,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %62,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %22,8 arttı.

Otomobil Pazar Analizi (Eylül, Ocak-Eylül 2020)

Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın %87,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 245.503 adetle %63,2 pay, • B segmenti otomobiller 91.536 adetle %23,5 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%43,9 pay, 170.462 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, %28,9 pay ve 112.358 adet satış ile SUV,

• %24,1 pay ve 93.811 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

• Benzinli otomobil satışları 202.839 adetle %52,2 pay,

• Dizel otomobil satışları 158.059 adetle %40,7 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 15.781 adetle %4,1 pay aldı.

• 261 adet elektrikli ve 11.750 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

• 1600cc altındaki otomobil satışları %72,1 artarak %94,9 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %21,9 artarak %1,8 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %1,7 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 160.399 adetle %41,3 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 118.249 adetle %30,4 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 269.798 adetle %69,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 118.892 adetle %30,6 pay aldı

Hafif Ticari Araç Pazarı (Eylül, Ocak-Eylül 2020)

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

• Van gövde tipi %76,8 pay ve 80.604 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi %11,0 pay ve 11.587 adetle 2. sırada yer aldı.

2020 yılına ait görünüm

IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda; küresel büyüme tahminini 2020 için -%4,9, 2021 için %5,4 olarak açıkladı.

Raporda ABD’nin büyüme tahmini 2020 için -%8, 2021 için %4,5, AB’nin büyüme tahmini 2020 için -%10,2, 2021 için %6, gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminleri ise 2020 için -%3, 2021 için %5,9 olarak belirtildi. IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Haziran 2020 raporunda Türkiye’nin büyüme tahminini 2020 için -%5, 2021 için %5 olarak açıkladı.

OECD’nin yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda iki olası senaryo bulunuyor. 2020 yılı bitmeden salgının ikinci dalgasınının görülmesi halinde OECD küresel ekonomik büyüme tahminini 2020’de -%7,6, 2021’de %2,8 olarak açıkladı. İkinci dalganın gerçekleşmemesi halindeyse küresel ekonomik büyüme tahmini 2020 için -%6, 2021 içinse %5,2 olarak açıklandı.

OECD, salgının en çok etkilediği ülke olan ABD’de ikinci dalga olması halinde %8,5, ikinci dalga olmaması halinde %7,3 oranda ekonomik küçülme bekliyor. OECD, Euro Bölgesi’nde ikinci dalga olması halinde %11,5, ikinci dalga olmaması halinde %9,1 oranında ekonomik küçülme bekliyor.

OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu’na göre salgında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye’nin 2020’de %4,8 daralacağını, salgında ikinci dalga olması halindeyse %8,1 daralacağını öngörüyor. Türkiye’nin 2021’de %4,3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise %2 büyümesini bekleniyor.

Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda küresel ekonomi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini Ocak ayındaki rapora göre 7,7 puan düşürerek yüzde 5,2 daralma olarak duyurdu. 2021 büyüme tahminini ise yüzde 2,6’den yüzde 4,2’ye çıkardı. Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda, ABD ekonomisi için Ocak ayında yüzde 1,8 büyüme olan 2020 büyüme tahmini yüzde 6,1 daralma olarak revize edilirken 2021 büyüme beklentisiyse yüzde 1,7’den yüzde 4,0’a çıkarıldı.

Dünya Bankası raporunda Euro Bölgesi için Ocak ayında yüzde 1,0 büyüme olarak açıklanan 2020 tahmini yüzde 9,1 daralma olarak revize edildi. 2021 tahminiyse yüzde 1,3’den 4,5’e yükseltildi. Gelişmiş ekonomilerin 2020’de yüzde 7,0 daralmalarını bekleyen Dünya Bankası, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin ve kalkınmakta olan ekonomilerin 2020’de yüzde 2,5 daralacaklarını ve 2021’de yüzde 4,6 büyüyeceklerini öngördü.

Ocak ayında yayımladığı “Küresel Ekonomik Görünümler” raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,0 büyüyeceği tahmininde bulunan, ancak Nisan ayında yayınladığı raporda bu beklentisini yüzde 0,5 büyüme olarak revize eden Dünya Bankası, Haziran 2020 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu tahminini yüzde 3,8 daralma yaşanacağı yönünde değiştirdi.

2021 yılı içinde tahminlerini revize eden Dünya Bankası, Ocak ve Nisan raporlarında Türkiye için yüzde 4,0 olarak ifade ettiği GSYH büyüme tahminini yüzde 5.0’a yükseltti.

Fitch Ratings, küresel büyüme tahminini 2020 yılı için -%1,9 olarak açıkladı. Büyüme tahminleri ABD için -%3,3, AB için -%4,2 ve Birleşik Krallık için -%3,9 olarak açıklandı. Ayrıca Çin’de büyümenin %2’nin üzerinde olacağını öngördükleri belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini koronavirüs nedeniyle %1.4 daralmaya düşürürken, bir sonraki yıl ekonomideki toparlanmanın güçlü olmayacağı uyarısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 29 Eylül 2020 tarihinde açıklanan Yeni Ekonomik Programa göre Türkiye’nin büyüme tahminleri 2020 yılı için %0,3 , 2021 için %5,8, 2022 yılı için %5 ve 2023 yılı için %5 olarak açıklandı.

LMC Automotive, 2020 yılı revize tahminlerini yayımladı. Buna göre 2020 yılı dünya toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90,3 milyon adet ile tamamlanan bir önceki yıla oranla %17,2 azalışla 74,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı 3. çeyreğin sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre %75,5 oranında artarak 493.621 adet, otomobil pazarı %70,0 oranında artarak 388.690 adet, hafif ticari araç pazarı ise %99,2 oranında artarak 104.931 adet oldu.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 700 – 750 bin adet aralığında olması tahmin ediliyot.