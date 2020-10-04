Nissan’dan Qashqai UEFA Champions League Edition!

CARMEDYA.COM – 2020 UEFA Champions League resmi sponsoru Nissan, QASHQAI UEFA Champions League Edition modelini tanıttı.

Tasarımında UEFA Champions League (UCL) ruhunu yansıtan dokunuşlar bulunan model, aracını kişiselleştirmek ve kendini özel hissetmek isteyen sürücülerin beğenisine sunuluyor. Model, sınırlı sayıda satışa sunulacak.

Leaf ve Ariya gibi geleceğe yön veren modelleriyle Nissan, Intelligent Mobility vizyonu ve teknolojileriyle öne çıkıyor.

Emre Doğueri – Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü

Dünyanın en özel futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Champions League’de yarışan takım oyuncularının, mühendislik gerektiren ileri oyunculuk teknikleriyle Nissan’ın “heyecan mühendisliği” kavramının kesiştiğini belirten Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, “Dünyanın en büyük futbol etkinliklerinden biri olan UEFA Champions League’e sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Futbolun çeviklik, hassasiyet ve hız gibi özellikleri, Nissan özellikleriyle de birebir özdeşleşiyor. Nissan araçlarındaki akıllı çarpışma önleme, akıllı çevre görüş, hareketli nesne algılama, kör nokta uyarı, şerit takip uyarı sistemi gibi Nissan Intelligent Mobility özellikleri, futbol müsabakalarında ortaya çıkan pozisyonlara çok benzer durumda.” açıklamasında bulundu.

Sınırlı sayıda müşteriyle buluşacak

Sınırlı sayıda satışa sunulacak özel seride, Platinum Premium versiyonda iç ve dış mekanlarda olmak üzere önemli ayrıntılar yer alıyor. İç mekanda ilave olarak aydınlatmalı kapı eşiği ve UEFA Champions League logolu ön konsol uygulaması yer alacak.

Dış mekanda ise parlak siyah arka cam altı, arka tampon, yan kapı ve ön tampon alt çıtaları ile bagaj kapağı, yan çıtalar ve ön kapılarda UEFA Champions League logo uygulaması olacak. Ayrıca 19” IBISCUS parlak siyah jantlar ve ambiyans aydınlatmaları da bu versiyonda tüketici ile buluşacak.