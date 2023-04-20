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Honda Civic Type R rekorla geliyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Pist rekorları ile isminden söz ettiren Civic Type R, Almanya’daki yarış dünyasının ünlü pisti Nürburgring’de önden çekişli otomobiller arasındaki yeni tur rekoruna imza attı.

Honda tarafından yapılan ölçümlerde yeni Civic Type R, 20,8 km uzunluğundaki Nürburgring Pisti’ni 7 dakika 44:881 saniyelik tur ile tamamlayarak en hızlı önden çekişli otomobil unvanını yeniden kazandı.

Yeni Civic Type R’ın 2.0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli motoru 329 PS güç ve 420 Nm tork üretiyor. İyileştirilen altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilen bu motor, 0-100km/s hıza sadece 5,4 saniyede çıkarak azami 275km/s hıza ulaşabiliyor. Nürburgring Pisti’nde yine rekor tur süresine imza atan 2023 Civic Type R’ın yenilenen dış tasarımı da dikkat çekiyor. Arka kanadın açısı ve gelişmiş aerodinamik özellikleri ile model, güçlü bir bastırma kuvveti üretiyor.

Civic Type R’in yeni rekoruna ilişkin olarak proje lideri Hideki Kakinuma, “Ultimate Sport 2.0” konseptinde geliştirilen yeni modelin beklentilerin ötesinde bir başarıya ulaştığını ve Nürburgring pist rekorunu kırmanın en önemli meydan okumalardan biri olduğunu belirtti. Bir önceki neslinden 6 yıl sonra yenilenerek tekrar yollara çıkan Civic Type R için tutkuyla çalıştıklarının altını çizen Kakinuma, modelin sürücü beklentilerini karşılamasını ve keyifli bir sürüş sunmasını hedeflediklerini söyledi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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