Maserati’den elektrikli SUV: Grecale Folgore

CARMEDYA.COM – Maserati, tamamen elektrikli ilk SUV’u Grecale Folgore’yi 2023 Şangay Otomobil Fuarı’ndan dünyaya tanıttı.

Tamamen elektrikli otomobiller üretecek ilk lüks İtalyan markası Maserati, Grecale Folgore’nin yanı sıra fuarda tanıttığı GranTurismo’nun içten yanmalı motorlu versiyonunu da ilk kez Asya pazarında satışa sunuluyor.

Elektirifikasyona geçiş hamlesi, 2025 yılına kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını; 2030 yılına kadar da tamamen elektrikli araçlar üretme taahhüdü bulunan Maserati’nin gelecekteki stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Maserati’nin elektrikli ürün gamı Folgore, Maserati tasarımı ışığında markanın köklü geçmişini geleceğe taşıyor. Bu açıdan bakıldığında 2023 Şangay Otomobil Fuarı, markanın İtalyan lüks performans konseptini tanıtması için Asya pazarı ile marka arasında ideal bir buluşma noktası oluyor.