Moto Guzzi yeni modelleriyle Motobike İstanbul’da!

CARMEDYA.COM – İtalyan Moto Guzzi, 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Motobike İstanbul 2023’te, yeni modelleri V100 Mandello, V7 Stone Special Edition ve yeni renkleriyle V7 Special’ı sergilemeye hazırlanıyor.

Tasarımında hareketli kanatlara sahip ilk 2 tekerlekli motosiklet ünvanını elinde tutan Moto Guzzi V100 Mandello, motosiklet sektöründe elektronik ayarlanabilir ön cama sahip tek roadster olmasıyla da öne çıkıyor. Motosiklet kullanmayı bir yaşam tarzı olarak gören, yeri geldiğinde sadece motosiklet kullanmak için yola çıkan sürücüler için muhteşem donanımların bir araya getirildiği Moto Guzzi V100 Mandello Serisi, efsanevi 90 derecelik V-Twin motora eklenen teknolojik gelişmelerle gelecekteki modellere ışık tutuyor.

Fuarda motosiklet tutkunları, uzun zamandır bekledikleri yeni V7 Stone Special Edition ve yepyeni renkleriyle V7 Special’ı da yakından görme şansı yakalıyor. Yeni Moto Guzzi V7 Special, her zamankinden daha hızlı, daha konforlu ve daha donanımlı hale getirildi. Tüm bunların yanında; ayırt edici karakteri ve tipik Moto Guzzi özgünlüğü değişmeden kaldı.

Yeni egzoz boruları ile daha güçlü bir tasarıma sahip olan V7, arkaya doğru hem üniversal mafsallı şanzıman hem de tekerlekleri büyüterek eşsiz bir görünüş sağlıyor. Yeni, daha uzun mesafeli ikiz amortisörler, iki katmanlı sele ve güncellenmiş sürücü ayak destekleri ile de daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Parlak siyah rengine eşlik eden depo üzerindeki kırmızı rengiyle fark edilen V7 Stone Special Edition ise Arrow egzozları, yeni gidon aynaları ve siyah alüminyum depo kapağıyla diğer serilerden ayrılıyor.