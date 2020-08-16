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Lexus LC’ye yeni renk seçeneği

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus, Super Coupe LC ürün gamına yeni bir versiyon kattı. LC Coupe’nin karnelyan taşı gibi yeni kırmızı-turuncu tonlarına sahip “Blazing Carnelian” isimli boyası, aracın dinamik çizgilerini ön plana çıkarıyor.

Kullanıcılar, LC’nin bu renk temasına sahip modelinin kabinini de aynı şekilde “Manhattan Orange” temasıyla kombine edebiliyorlar.

Yeni boyanın taslaktan üretime geçmesi için 2 yıllık bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyuldu.

Yeni Blazing Carnelian renginin görsel kalitesi, yüksek doygunluğa sahip baz katmanlar dahil olmak üzere çoklu kat uygulamasıyla elde edildi. Bu sayede farklı açılardan LC’nin tüm kıvrımlı hatları ve aerodinamik çizgileri ortaya çıkıyor.

Yılda iki defa, batan güneşin tüm ana cadde üzerinden seyredilmesiyle ünlenen Manhattan Günbatımı’ndan ilham alarak yapılan kabinde ise, birçok özel detay var. Kapı panellerinden, koltuklara ve tavana kadar meşhur gün batımının rengine yer verildi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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