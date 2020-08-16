Lexus LC’ye yeni renk seçeneği

CARMEDYA.COM – Lexus, Super Coupe LC ürün gamına yeni bir versiyon kattı. LC Coupe’nin karnelyan taşı gibi yeni kırmızı-turuncu tonlarına sahip “Blazing Carnelian” isimli boyası, aracın dinamik çizgilerini ön plana çıkarıyor.

Kullanıcılar, LC’nin bu renk temasına sahip modelinin kabinini de aynı şekilde “Manhattan Orange” temasıyla kombine edebiliyorlar.

Yeni boyanın taslaktan üretime geçmesi için 2 yıllık bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyuldu.

Yeni Blazing Carnelian renginin görsel kalitesi, yüksek doygunluğa sahip baz katmanlar dahil olmak üzere çoklu kat uygulamasıyla elde edildi. Bu sayede farklı açılardan LC’nin tüm kıvrımlı hatları ve aerodinamik çizgileri ortaya çıkıyor.

Yılda iki defa, batan güneşin tüm ana cadde üzerinden seyredilmesiyle ünlenen Manhattan Günbatımı’ndan ilham alarak yapılan kabinde ise, birçok özel detay var. Kapı panellerinden, koltuklara ve tavana kadar meşhur gün batımının rengine yer verildi.