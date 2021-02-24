Rolls-Royce’dan yeni koleksiyon: Phantom Tempus

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce, Phantom modeli için yeni koleksiyonu Tempus’un detaylarını paylaştı.

Zamansızlık teması üzerine kurgulanan yeni koleksiyonda gökyüzü ve yıldızlar işleniyor. Temanın odak noktasını ise 1967 yılında keşfedilen ve gezegenimizden 280 ışık yılı uzaklıkta olan Pulsar. Phantom Tempus’ta, fiber optik aydınlatma ve karmaşık özel işlemelerden oluşan Starlight Tavan Döşemesi’nde Pulsar merkez alınıyor. Aynı zamanda ön panelde de Pulsar’ın 100 milyon yıllık dönüş hareketi temsil ediliyor.

Kapıların iç kısmında dönen, kıvrımlı yıldız deseni ile birlikte yüzlerce aydınlatılmış delikten oluşan kontrast derideki ilave delikler, iç mekandaki etkiye daha fazla derinlik ve ayrıntı katıyor.



Phantom Tempus yeni boya kaplaması olan Kairos Blue ile sunuluyor. Boya, yıldızları temsil eden ışığı yakaladıkça parıldayan mücevher benzeri Mavi Mika pullarını içeriyor. Bu efekt siyah dış detaylarla vurgulanıyor.

Markanın logosu Spirit of Ecstasy modele özgü olarak geliştirilirken, içeride de Tempus Şampanya Sandığı gibi özel tasarım ve desenler kullanılıyor. Şampanya Sandığı’nın üzerine elle boyanmış bir Pulsar resmi yerleştirilmiş.

Rolls-Royce, salgın nedeniyle yaşanan kısıtlamalarda Google Cardboard uygulaması aracılığıyla erişilebilen bir sanal gerçeklik sunumu oluşturdu. Bu sayede müşteriler, koleksiyonun iç ve dış kısımlarını 360 derece görme imkanına kavuşuyor.