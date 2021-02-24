Alfa Romeo Racing ORLEN yeni C41’i tanıttı

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo Racing ORLEN yeni C41 yarış otomobilini, Varşova’da bulunan Büyük Tiyatro’nun etkileyici ortamında gerçekleştirilen törenle tanıttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, sınırlı sayıda üst düzey yönetici katıldı. Törende, takım pilotları Kimi Räikkönen ve Antonio Giovinazzi ile yedek pilot Robert Kubica da C41 ile sahneye çıktı. C41, Alfa Romeo Centro Stile (Alfa Romeo Tasarım Merkezi) tarafından takımın geleneksel hale gelen kırmızı ve beyaz renklerini taşıyan yeni bir temaya sahip olarak tasarlandı.

2020 sezonunda yarışan C39’un evrimini gözler önüne seren C41, etkileyici ve dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Burun konisini yeniden şekillendirilen C41’de ayrıca yeni bir Ferrari motoru da görev yapıyor ve yeni motoruyla C41, Barselona’da 2021 sezon testi için piste çıkmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo ve Sauber Grubu arasındaki ortaklık yarış pistleriyle sınırlı kalmıyor. Hem teknolojik hem de ticari iş birliği, Sauber Engineering’in sahip olduğu bilgi birikimi ile deneyimin Alfa Romeo yol otomobillerine aktarılmasına olanak tanıyor. Özellikle Giulia GTA projesi, Sauber AG’nin mühendislik ve aerodinami bölümlerinin teknik bilgi birikiminden ve bu uzun soluklu ortaklıktan yararlanıyor.

Alfa Romeo Racing ORLEN Takım Patronu ve Sauber Motorsport AG CEO’su Frédéric Vasseur “Yeni bir otomobilin tanıtımı duygusal bir andır. Fabrikadaki herkesin aylarca süren çabasının karşılığı ve yeni bir maceranın başlangıcıdır. Takımın dayandığı felsefenin hiç değişmediğini düşünüyorum. Bugün yaptığımız işi yarın daha iyi yapmalıyız. Geçen sezonu sekizinci sırada bitirdik. 2021 için daha iyi bir sonuç hedefliyoruz. Bunu yapmak için gerek pistte gerekse genel merkezde tüm birimlerimizle gelişmeye devam etmeliyiz. Şu an organizasyondaki her takım çok yüksek beklentiye sahip. Kış boyunca iyi hazırlandılar ve ilk yarış için hazır olmayı umuyorlar. Yakında herkes kartlarını ortaya koyma fırsatı bulacak.” dedi.