Avrupa’nın en çok satan ticari aracı Fiat Ducato

CARMEDYA.COM – 1981 yılında tanıtılan ve 40 yaşına basan Fiat Ducato, Dataforce’un yaptığı araştırmaya göre, 2020 yılında tüm segmentler içerisinde Avrupa pazarının en çok satan ticari aracı oldu.

Ducato, 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise yüzde 3 artırmayı başardı.

Fiat Ducato yaklaşık 40 yıl önce, önden çekiş, yüksek yükleme kapasitesi ve çok yönlü kullanım özellikleri ile büyük hacimli van segmentinde yeniliklerin önünü açtı. Ducato, sahip olduğu niteliklerle zaman içinde, sınıfında bir referans noktası olarak Fiat tarafından geliştirilmeye devam etti. Yıllar içerisinde 10 bin adedin üzerinde versiyonuyla 80’in üzerinde ülkede satılma başarısı gösterdi.

Farklı gövde tipleri ve şasisiyle Fiat Ducato, Avrupa’da başta karavan olmak üzere özel amaçlı araçlar için her zaman öncelikli tercih oldu. Ducato’nun üretimi 1981 yılında Val di Sangro’da bulunan Sevel’deki üretim hattında (Società Europea Veicoli Leggeri – Avrupa Hafif Araçlar Topluluğu) başladı. Roma’nın doğusunda yer alan Chieti eyaletindeki Atessa’daki tesis orta ve büyük van üreten dünyanın en büyük fabrikası ve aynı zamanda 6 binin üzerinde çalışanıyla, İtalya’da pandemiden kaynaklanan kısıtlamalarını takiben, tamamen güvenli bir ortamda yeniden açılan ilk üretim tesisi oldu.

Ducato, 3 milyon adedin üzerinde satış rakamlarıyla öne çıkarken, model tamamen elektrikli versiyonuyla sıfır emisyona doğru tamamen yeni bir yolculuğa başlıyor. Elektrikli Ducato, geleneksel Ducato ile aynı yük hacimlerine (10 m3’ten 17 m3’e kadar) ve 1950 kg’a varan pazardaki en yüksek yük taşıma kapasitesine sahip. Araç, 230 ile 360 km arasında değişen elektrikli sürüş menziline sahip.

Ducato karavan

2014 yılından beri kendi segmentinde lider ve 2020 yılında en çok satan ticari araç olan Ducato, 13 Avrupa pazarının büyük hacimli van segmentinde lider ve özel karavan altyapısı ile geliştirilen tek model. Son on yılda Avrupa’da 500 bin aile; geçtiğimiz sene tamamen steril bir ortamda seyahat ve tatil için Ducato’yu tercih etti. Zengin gövde çeşitliliği, köşeli düz hatlı bagaj bölmesi, güçlü- verimli motorları ve otomobil benzeri sürüş özelliklerine sahip olan Ducato karavan, hem alt yapı hem de yaşam alanı açısından mümkün olan en iyi çözümleri sunmak üzere Avrupa’nın en büyük karavan üreticileri ile birlikte tasarlandı. Fiat Ducato karavan; pandemide tatil, macera ve özgürlüğü güvenle yaşamak için ideal bir seçim olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Ducato ülkemizde van, kamyonet ve minibüs modelleri ile satışa sunuluyor. Fiat Professional Ailesi’nin güçlü üyesi, Euro6d’ye uygun 140 HP ve 160 HP güçlerindeki iki motor seçeneği ve manuel şanzımanın yanı sıra tork konvertörlü 9 ileri otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.

Ducato Van, 8 m3’ten 17 m3’e kadar 5 farklı hacim, kamyonet modeli ise 2.8 m’den 4.2 metreye kadar kasa uzunluklarına sahip 5 farklı alternatif ile satın alınabiliyor. Fiat Ducato Minibüs 16+1 personel taşıma, okul servisleri ise Delux ve Technolux donanım seviyeleri seçenekleriyle; yine servislere yönelik 19+1 ve 20+1 seçenekleri ise City donanımı ile tercih edilebiliyor.

Küresel başarı

Ducato’nun yeni rekoru, Avrupa pazarındaki başarısının teyidi niteliğini taşıyor. Fiat Professional’ın pazardaki 40 yıllık temsilcisi aynı zamanda Rusya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avustralya’da da en çok tercih edilen araç olmayı sürdürüyor. Fiat Ducato, “Dünya Vanı” sıfatıyla Kuzey Amerika’da RAM ProMaster olmak üzere şu an için 80’in üzerinde ülkede satışa sunuluyor.