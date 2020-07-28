Opel Corsa-e’nin atası Kadett Impuls I 30 yaşında!

CARMEDYA.COM – Opel Corsa-e’nin atası Opel Kadett Impuls I 30. yaşını kutluyor.

Kadett Impuls I, şehir içi kullanımına yönelik elektrikli araştırma aracı olarak üretildi. Ön bagaj kapasitesinden ödün verilmedi ve modelin standart taşıma kapasitesi korundu. Opel Kadett Impuls I, 90’ların ileri teknolojisiyle 14,3 kWh nikel-kadmiyum bataryaya sahip olan, 0’dan 50 km/s hıza 10 saniyede ulaşabilen, 100 km/s maksimum hız ile başarılı performans değerlerine sahip bir modeldi.

Bugünün Opel Corsa-e’si 337 km elektrikli sürüş menzili ile 0’dan 100 km/s hıza 8,1 saniyede ulaşıyor ve sadece 30 dakikada kapasitesinin yüzde 80’ini şarj edebilen 50 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Opel Corsa-e günlük kullanıma ve herkese uygun bir elektrikli otomobil.

Opel markası için aslında bu bir ilk değil ve elektrikli araç üretimi Opel’de bir gelenek. Opel Kadett Impuls I, Corsa-e’nin doğrudan atası. Opel, bundan 30 yıl önce, özellikle şehir içinde kullanmak üzere, Kadett modelinin elektrikli versiyonunu bir araştırma aracı olarak geliştirdi. Opel, o zamanın teknolojisine sahip bir elektrikli otomobil üreterek, bu otomobilin dönemin ihtiyaçlarına ve şehir trafiğine ne kadar uygun olduğunu öğrenmeyi amaçladı. Aynı zamanda elektrikli otomobilin standart Kadett modeli ile aynı yük taşıma kapasitesini ve bagaj kullanım hacmini sunmasını hedefledi.

Opel, Kadett Impuls I modelini pil üreticisi SAFT ile birlikte geliştirdi. Projede 100 voltluk bir DC motor ön tekerlekleri harekete geçiriyordu. Gerekli olan enerjiyi ise nikel kadmiyum bataryalar sunuyordu. Ağırlık dağılımını optimize etmek için 310 kg ağırlığa sahip bataryalar motor bölmesinde ve bagajın altında bulunuyordu. 1000 kg ağırlığa sahip otomobil 100 km/s maksimum hıza ulaşıyordu. Yüzde 25’e kadar eğimler bile elektrikli araç için sorun teşkil etmiyordu. Dahası Rüsselsheim’li elektrikli Kadett fren anında oluşan kinetik enerjiyi geri kazanarak elektrik enerjisi olarak depoluyordu.

Yaklaşık 80 km’lik bir sürüşün ardından bataryaların yaklaşık beş saat boyunca şarj edilmesi yeterli oluyordu. Dahası ne konfor, ne de pratiklik konusunda ödün vermek gerekmiyordu. Taşıma kapasitesi 350 kilogram (seri üretim Kadett’te 490 kilogram) ve bagaj hacmi ise 330 litre (390 litre) ile aşağı yukarı seri üretim Kadett ile aynı seviyede tutulmuştu.

Opel’in elektrikli araç öncülüğü

Kadett Impuls I, emisyonsuz sürüş ile ilgili araştırmalara Opel’in sağlamış olduğu bir katkıydı. Daha öncesinde ise Kadett B Stir-Lec I ve Opel Elektro GT modelleri Opel tarafından üretildi.

14 kurşunlu asitli batarya 1968 yılında Stir-Lec konseptine enerji sağlıyordu. Arkaya monte edilen bir Stirling içten yanmalı motor elektrik üreterek bataryaları sürekli şarj ediyordu. Bu, yaklaşık 40 yıl sonra Opel Ampera ile seri üretime geçecek olan daha uzun menzil prensibinin öncüsü olacaktı.

Üç yıl sonra, 1971 yılında ise Opel Elektro GT elektrikli araçlar için altı adet dünya rekoru kırdı. Söz konusu iddialı projeyi şirketin kurucusu Adam Opel’in torunu Georg von Opel yönetti. 88 kW (120 PS) güç üreten iki adet elektromotor Elektro GT’yi 188 km/s hıza ulaştırıyordu. Nikel kadmiyum batarya 100 km/s sabit hız ve gayet başarılı bir değer olan 44 kilometre elektrikli sürüş menzili sunuyordu.