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Alfa Romeo Giulietta’da ödemeler 2021’de başlıyor!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo, Temmuz ayında devreye aldığı “Şimdi al 2021’de öde” kampanyasıyla kullanıcılarına satın alma kolaylığı sağlıyor.

Temmuz ayı boyunca Giulietta, 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kullanıcılarla buluşuyor. Giulietta’nın ödemeleri ise tam 6 ay sonra başlıyor. Kampanya kapsamında daha alt tutarlarda kredi kullanmak isteyenler, kendileri için en uygun ödeme planını da belirleyebiliyorlar.

Ay boyunca; Alfa Romeo’nun sportif SUV’u Stelvio ve sportif sedanı Giulia’yı tercih edeceklere ise içinde Konfor Paketi (anahtarsız giriş), Park Asistanı Paketi (ön park sensörleri ve geri görüş kamerası), daha güçlü ses sistemi ve Sürücü Asistanı Paketi bulunan 40 bin TL değerindeki Premium Paketi ücretsiz hediye ediliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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