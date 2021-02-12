DFSK’nın elektrikli SUV’u Seres 3 Türkiye’ye geliyor

CARMEDYA.COM – Çinli otomobil üreticisi DFSK’nın C-SUV segmentindeki elektrikli modeli Seres 3 Türkiye’de satışa sunulacak.

Distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Otomotiv’in gerçekleştirdiği DFSK’nın elektrikli modeli için siparişler alınmaya başlandı.

440 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak model, Avrupa Tip Onayı’na sahip.

DFSK, Çin’in en büyük 3’üncü otomobil üreticisi konumunda yer alıyor. Şirketin yüzde 50 ortağı olan Dongfang ise Çin’nin 5’inci büyük otomotiv üreticisi unvanına sahip bulunuyor.

Seres 3

Seres 3’ün bataryası 8 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Tam şarj kapasitesiyle menzili ise 300 kilometre… Model ev tipi şarj kitiyle birlikte satışa sunulacak. Türkiye’ye ithalatı da Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

2 ayrı donanımda üretilen Seres 3 maksimum 120 kW (163 BG) güce sahip. Araç 0’dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede çıkabiliyor ve 155 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Önden çekişli 4,39 m uzunluğunda ve boş ağırlığı 1690 kg olan Seres 3’ün motoru, 300 Nm tork üretebiliyor. 52,5 kWh gücündeki lityum pil ile 300 km menzile kadar ulaşabiliyor. Elektrik tüketimi ise 100 km’de 18 kWh. Hızlı şarj ile dolum süresi 50 dk (%20’den, %80’e) normal şarj ile 8 saatte tam dolumu tamamlayabiliyor.

Modelde, şerit takip sistemi, akıllı çarpışma önleme sistemi, elektronik stabilite kontrol sistemi, fren asistanı, çekiş kontrol sistemi, yokuş iniş ve kalkış sistemleri, anti patinaj, radar destekli fren sistemi donanımları bulunuyor. İç donanımda ise sürücü ve yolcu koltuk ısıtma, panoramik sunroof, GPS/Navigasyon, 360 derece panoramik park yardım sistemi yer alıyor.