Toyota hafif ticarileride 2022’de rekora koştu

CARMEDYA.COM – Toyota Türkiye, 2022 yılını yeni rekorlarla tamamlarken, şirket hafif ticari araçlarıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz yılı 49 bin 937 adet satış ve yüzde 6,4 pazar payı ile kapatan Toyota, özellikle hafif ticari araçlarla ortaya koyduğu satış performansıyla dikkat çekti.

2022 yılında Türkiye’de 11 bin 661 adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Toyota, geçen yıla göre hafif ticari satışlarını yüzde 74,3 artırdı. Bununla birlikte pazar payını yüzde 2,3 puan artıran Toyota, yüzde 6,1 pay ile en çok hafif ticari satan ilk 3 marka arasındaki yerini aldı.

Toyota, Ocak-Aralık döneminde 7 bin 707 adet Hilux satışı gerçekleştirdi ve böylece şimdiye kadarki en yüksek Hilux yıllık satış rekorunu kırdı. Hilux’ın bir önceki rekoru 2016 yılında 5 bin 645 adet olarak gerçekleşmişti.

Toyota Hilux bu satış performansıyla tüm yıl boyunca segmentinde de lider olmayı başardı. Ayrıca Hilux, Toyota’nın hafif ticari satışlarının yaklaşık yüzde 65’ini temsil etti.

Bununla birlikte Toyota Professional ürün gamına ait Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 2022’yi rekor adetlerle tamamladı. Proace City 3 bin 81 ve ve Proace City Cargo 873 adet satışla dikkat çekti.

Toyota’nın en çok satan modeli Corolla Sedan oldu

Toyota’nın 2022 yılı boyunca en çok tercih edilen binek modeli 30 bin 948 adet ile Corolla Sedan oldu. Corolla Sedan’ı 2 bin 731 adetle Corolla Cross izlerken, C-HR Hybrid modelinden 1561 adet, Yaris modelinden 1349 adet ve Yaris Cross modelinden 1122 adet satış gerçekleştirildi.