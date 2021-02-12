Ocak ayının en çok satanı Toyota Corolla oldu

CARMEDYA.COM – Toyota, ocak ayında 4 bin 62 adetlik satış ve yüzde 11,5’lik pazar payı ile son 10 yılın rekorunu kırarken, Corolla ise toplam 3 bin 875 adetlik satış ile müşterilerinin ilk tercihi oldu.

Corolla’nın bu rekor satışları içinde 1892 adet ile yüzde 48’inin hibrit versiyonu olması özellikle filo ve perakende müşterilerinin benzinli ile birlikte Corolla Hybrid’e olan yoğun ilgisinin devam ettiğinin de göstergesi oldu. Toyota, 2 bin 20 adedi hibrit versiyonlar olmak üzere toplamdaki 4 bin 62 satışıyla Ocak ayında binek otomobil kategorisinde tüm markalar içinde 20 adetlik farkla ikinci sıraya yerleşti.

Geçtiğimiz yılın ocak ayına göre, 2021 yılının ilk ayında satışlarda yüzde 73 oranında bir artışa ulaşan Toyota’nın bu başarısında en önemli etkenlerden biri de büyük avantajlar sağlayan finans kampanyası oldu. Toyota, ocak ayındaki bu satış başarısıyla, bir önce yılın aynı ayına oranla binek otomobilde yüzde 7,5, ticari araç segmentinde yüzde 460 ve toplamda da yüzde 12,6’lık büyüme elde etti ve toplam pazardaki payını artırdı.