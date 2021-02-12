Oyak Renault salgın döneminde liderliğini korudu

CARMEDYA.COM – Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2020 yılına damga vuran salgına rağmen üretim ve ihracattaki liderliğini sürdürdü.

Oyak Renault, geçen yıl 308 bin 568 adet otomobil, 431 bin 337 adet motor üretimi gerçekleştirdi. Şirket, 211 bin 954 adetlik ihracatıyla da Türkiye’nin otomobil ihracatındaki liderliğini devam ettirdi.

Oyak Renault yine geçtiğimiz yıl, 166 bin 991 vites kutusu ve 276 bin 979 adet şasi üretti. Öte yandan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın içinde yer alan ve Groupe Renault’nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi’nden (AILN) yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 312 bin 769 metreküpe ulaştı.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 211 bin 954 adetlik ihracat adediyle de Türkiye’nin binek otomobil ihracatındaki liderliğini sürdürdü. 2020’de yılın otomobili seçilen yeni Clio ile yılın ilk yarısında üretilmeye başlayan Yeni Clio Hibrit modeli de dahil olmak üzere Oyak Renault, ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 69’unu 50 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Dr. Antoine Aoun: “2020’de pandemiye rağmen 300 binden fazla araç üretmeyi başardık.”

Oyak Renault’nun 2020’ye ait üretim ve ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, şöyle konuştu: “Pandeminin etkisi altında başlayan ve tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü için de zorlu geçen 2020 yılında, başarılı bir üretim performansı gösterdik. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki tüm faaliyetlerimizin odağına çalışanlarımızın sağlığını güvenceye alarak, yerel ve ulusal sağlık otoritelerinin talimatlarına uyacak şekilde üretimimize devam ettik.

Görünen o ki otomotiv sektörü bir süre daha pandemi koşullarında çalışmaya devam edecek. 2021’de de çalışan sağlığına önem veren, zorlu üretim koşullarına en iyi adapte olan şirketler öne çıkacak. Bu noktada, 50 Yıllık bilgi birikimi ile kazandığımız çevik ve esnek üretim kabiliyeti fabrikamızın en büyük gücü. Bu çok değerli özelliğimizi pandemi dönemini en etkin şekilde şekilde yönetmemizi sağlıyor.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, Groupe Renault’nun teknolojik dönüşüm stratejisine uyumlu bir şekilde motor üretiminde yepyeni bir sayfa açtık. Geçen yıl fabrikalarımızda hibrit araçlar için motor seri üretimine başladık. Groupe Renault içinde ve Türkiye’de hibrit araçlar için motor üreten ilk fabrika konumundayız.

Groupe Renault’nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak, sahip olduğumuz insan gücüyle ve teknolojimizle bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”