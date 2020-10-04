Land Rover Pop-Up Showroom İstanbul’da

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, Yeni Defender ve Yeni Ranger Rover Evoque modellerini İstanbul’un gözde konumlarında yakından inceleme fırsatı sunuyor.

2-11 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club’da sergilenecek Yeni Land Rover Defender ve Yeni Ranger Rover Evoque, 16-25 Ekim’de ise Acarkent Coliseum’da incelenebilecek.

Land Rover’ın bugüne kadar tasarladığı en güçlü ve en dayanıklı aracı olan Yeni Defender ile Yeni Range Rover Evoque, İstanbul’da tutkunlarıyla buluşuyor.

Her iki model de Kemer Country Club’da 2-11 Ekim arasında sergilenirken, 16-25 Ekim arasında Acarkent Coliseum’da yerini alıyor. Yeni Defender ve Yeni Range Rover Evoque özel olarak hazırlanan Land Rover Pop-Up Showroom’da yakından incelenebilecek.

Yeni Land Rover Defender’da, 240 bg güç üreten 2.0 litrelik dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği bulunuyor. Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4×4 modeli olan Yeni Defender, 1 milyon 331 nin 736 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor. Türkiye’de 2.0 litre 150 bg ve 2.0 litre 180 bg’lik dizel motor seçenekleriyle sunulan Yeni Range Rover Evoque ise, 6 farklı donanım ve 936 bin 121 TL’den başlayan fiyatlarla Land Rover Pop-Up Showroom’da tutkunlarını bekliyor.

Range Rover Evoque kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelecek 1.5 lt 300 bg Plug-In Hybrid motoru ile daha da güçlenecek.

Land Rover Online Video Chat

Land Rover modelleri ile ilgili tüm detayların anlık olarak sorulabildiği ve arzu edilirse müşteri temsilcisi ile görüntülü olarak da görüşülebilen Online Video Chat Platformuna www.landrover.com.tr/online-chat linkinden ulaşılabiliyor.