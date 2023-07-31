Makyajlanan Skoda Scala ve Kamiq’de geri sayım başladı

CARMEDYA.COM – Skoda, dinamik hatchback modeli Scala ve şehir SUV’u modeli Kamiq’in makyajlanmış versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Her iki modelde de tasarım ve teknoloji açısından önemli güncellemeler yer alacak. Güncellenen Scala ve Kamiq modelleri, 1 Ağustos’ta dijital dünya prömiyeriyle gösterilecek.

Makyajla birlikte her iki model de, karakteristik özelliklerini daha ileriye taşıyacak. Scala dinamik görünümü artırırken Kamiq ise SUV tarzını daha da vurgulayacak. Scala ve Kamiq, yeni far detayları, yeni ön panjur, yeni alaşım jantlar ve aerodinamik detaylarla dikkat çekecek.

Scala, ön panjura uzanan daha ince farlarla birlikte daha dinamik bir görünüme sahip olacak. Ön tarafta daha fazla yan kanatçıklarla tasarlanan Scala, aynı zamanda kristal unsurlarla da destekleniyor. Arka ışıklandırma, yeni ve daha rafine bir grafik tasarımıyla tamamlandı.

Kamiq ise, yolda çok daha etkileyici bir görünüme sahip olacak. Modelin kendine özgü ayrı ön far grubu daha ince hale getirilirken daha dikkat çekici bir görünüme kavuşacak. Daha dik ve daha büyük ön panjurla tasarlanan yeni Kamiq, revize edilen L şekilli arka ışıklandırmasıyla öne çıkacak.

Tasarım güncellemeleriyle birlikte aynı zamanda yeni teknolojiler de yer alacak. Scala ve Kamiq modellerinde, altıgen Matrix modüllerine sahip opsiyonel Top LED Matrix farlar da ilk kez sunulacak.