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Jeep’ten Compass ve Renegade fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, nisan ayında Renegade ile Compass için özel fiyatlar sunuyor.

Renegade, yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle, 319 bin 500 TL’den satışa sunuluyor. Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Compass ise sınırlı adette geçerli 359 bin 900 TL’lik fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.

Kampanyada ayrıca sınırlı sayıdaki 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı 2020 model Jeep Renegade’lerin Longitude ve Limited versiyonlarına 50 bin TL’ye varan indirim ile sahip olunabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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