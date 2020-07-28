Yenilenen Toyota Yaris Kasım’da Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Toyota, B segmentindeki temsilcisi Yaris’in dördüncü neslini Kasım ayında Türkiye pazarında sunmaya hazırlanıyor.

Markanın TNGA mimarisi üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu.

Yeni Yaris’te Toyota’nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine de yer verildi. Yeni nesil hibrit motor, fabrika verilerine göre daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlıyor. Özellikle şehir içi sürüşlerde, yüzde 100 elektrikli bir otomobil gibi sıfır emisyonla daha fazla sürüş gerçekleştiriyor ve kendi kendini şarj edebiliyor.

Tasarım

Dördüncü nesil Yaris’in uzunluğu 5 mm azaltılırken, dingil mesafesi 50 mm uzamış. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da genişletilmiş.

Yaris, GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltılarak, daha sportif profile kavuşuyor. Yeni Yaris, sürücü ile yolcuların daha alçağa konumlandırılmasıyla herkes için yeterli baş mesafesi sunarken, aynı zamanda bu oturma düzeniyle birlikte daha iyi görüş açısı elde edilmesinin önünü açıyor. Bununla birlikte aracın 50 mm artan genişliği, hem daha geniş bir alan sağlıyor.

Kokpit

Yeni Yaris’in kokpitinde Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) ile sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor. Araçta kablosuz akıllı telefon şarj ve özel ambiyans kabin aydınlatması gibi özellikler de sunuluyor.

Güç üniteleri

Yeni Yaris, yeni motor gamıyla geliyor. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirilmiş. Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris’in genel verimliliği yüzde 20 oranında artırılmış ve sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaşmış.

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Emisyon 85 g/km’ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi yüzde 20 iyileştirilerek, 3.7 lt/100 km olarak ölçüldü.

Japon üretici bugüne kadarki en gelişmiş Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemlerine Yeni Yaris’te yer veriyor.

Otomobildesürücü yardımcılarının yanı sıra, yandan çarpmalarda daha yüksek yolcu koruması için segmentinde ilk olacak merkez hava yastığı bulunacak.