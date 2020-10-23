Avrupa otomotiv pazarı toparlanıyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Avrupa Otomotiv Pazarı’nın ilk dokuz aylık ve eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Eylül ayında %2,9, otomobil pazarı %1,1 ve hafif ticari araç pazarı %17,9 artış gösterdi.

• Otomotiv pazarı 2020 Eylül ayında %2,9 artış gösterdi ve 1.527.002 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.483.742 adet toplam satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Eylül ayında 2019 yılının aynı ayına göre %1,1 artış gösterdi ve toplam 1.300.048 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.285.545 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Eylül ayında %17,9 artış gösterdi ve 195.333 adede ulaştı. 2019 Eylül ayında 165.613 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ocak- Eylül döneminde %28,7, otomobil pazarı %29,3 ve hafif ticari araç pazarı %23,6 azaldı.

• Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde %28,7 azaldı ve 10.064.274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14.118.286 adet toplam satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %29,3 azaldı ve toplam 8.567.920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 12.117.401 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde %23,6 azaldı ve 1.261.859 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1.651.489 adet satış gerçekleşmişti.

• 2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %75,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %70 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %99,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %24,8 ile Bulgaristan, %18,5 ile Hollanda ve %14,3 ile Slovenya’da yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %73,1 ile Romanya, %64,6 ile İrlanda ve %33,7 ile Slovakya oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %43,1 ile Hırvatistan, %38,4 ile Portekiz ve %37,5 ile İspanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %27,7 ile Bulgaristan, %21,9 ile Hollanda, %16,6 ile Slovenya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %79,9 ile Romanya, %65,9 ile İrlanda ve %41,4 ile İzlanda oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %45 ile Hırvatistan, %39,3 ile Portekiz, %38,3 ile İspanya’da görüldü. Dokuz aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %30,8 ile Bulgaristan, %23,8 ile İzlanda ve %23,2 ile Letonya’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %152,3 ile Slovakya, %67,5 ile İrlanda ve %51,3 ile Romanya oldu.



• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %41,1 ile İsveç, %37,6 ile Litvanya ve %33,8 ile Portekiz’de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.