Buradasınız
Home > Güncel > Avrupa otomotiv pazarı toparlanıyor

Avrupa otomotiv pazarı toparlanıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Avrupa Otomotiv Pazarı’nın ilk dokuz aylık ve eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Eylül ayında %2,9, otomobil pazarı %1,1 ve hafif ticari araç pazarı %17,9 artış gösterdi.

• Otomotiv pazarı 2020 Eylül ayında %2,9 artış gösterdi ve 1.527.002 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.483.742 adet toplam satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Eylül ayında 2019 yılının aynı ayına göre %1,1 artış gösterdi ve toplam 1.300.048 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.285.545 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Eylül ayında %17,9 artış gösterdi ve 195.333 adede ulaştı. 2019 Eylül ayında 165.613 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ocak- Eylül döneminde %28,7, otomobil pazarı %29,3 ve hafif ticari araç pazarı %23,6 azaldı.

• Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde %28,7 azaldı ve 10.064.274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14.118.286 adet toplam satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %29,3 azaldı ve toplam 8.567.920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 12.117.401 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde %23,6 azaldı ve 1.261.859 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1.651.489 adet satış gerçekleşmişti.

• 2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %75,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %70 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %99,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %24,8 ile Bulgaristan, %18,5 ile Hollanda ve %14,3 ile Slovenya’da yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %73,1 ile Romanya, %64,6 ile İrlanda ve %33,7 ile Slovakya oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %43,1 ile Hırvatistan, %38,4 ile Portekiz ve %37,5 ile İspanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %27,7 ile Bulgaristan, %21,9 ile Hollanda, %16,6 ile Slovenya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %79,9 ile Romanya, %65,9 ile İrlanda ve %41,4 ile İzlanda oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %45 ile Hırvatistan, %39,3 ile Portekiz, %38,3 ile İspanya’da görüldü. Dokuz aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %30,8 ile Bulgaristan, %23,8 ile İzlanda ve %23,2 ile Letonya’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %152,3 ile Slovakya, %67,5 ile İrlanda ve %51,3 ile Romanya oldu.


• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %41,1 ile İsveç, %37,6 ile Litvanya ve %33,8 ile Portekiz’de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    17 Bin Audi Q7 Geri Çağırılıyor

    RS Servis’ten sağlık çalışanlarına ücretsiz dezenfeksiyon

    Yukarı