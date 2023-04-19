İkinci el otomobil pazarı büyümeye devam ediyor

CARMEDYA.COM – İkinci el otomobil pazarı, 2023 yılının ilk 2 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Ocak-Şubat döneminde ikinci elde toplamda 1 milyon 33 bin 29 adet araç satışı gerçekleşti. 2022 yılının aynı döneminde 881 bin 264 araç satışı gerçekleşen pazar, yüzde 64 artış göstermiş oldu. Bu dönem 10 yaş üstü araçlarda toplam satışların yüzde 59.80’ini oluşturdu.

2023 yılının ilk çeyreğinin, oldukça hareketli ve tüketicilerin yüksek talebi ile geçtiğini belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu “Bu hareketliliğin yaz sezonu başına kadar devam etmesini bekliyoruz. Seçim sonrasını net olarak yorumlayamayan bir kesim, talebini öne çekerek araç alımlarını hızlandırdı. Yılın kalan yarısında ise kurun pozisyonu, buna bağlı sıfır araç fiyatları ile kredi oranları ve kredi bulunurluğu önemli parametreler. Ülkemizde genellikle mobilitenin yüksek olduğu Bayram dönemleri ve yaz başlangıcında araç almak isteyen kişi sayısında da artış gözlenir. Tatil dönemi için uygun araç alternatiflerini değerlendirmek isteyen potansiyel müşteriler sebebi ile pazarın hareketli geçmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda bu yıl EYT nedeni ile ilave gelir sahibi olan kesimin de mevcut araçlarını değiştirme ya da araç alma eğilimde olduğunu belirtebiliriz. Bu kesim de pazara ek bir hareketlilik getirecektir. Bir yanda da otomobil halen yatırım aracı olarak görülmeye de devam etmektedir. 2023 yılında da 2.el araçlara olan talebin yüksek olacağını öngörüyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu

“Tedarik sorunu sürecek”

Bu yıl sonuna kadar sıfır araç tedariğinde yüksek oranda bir değişim beklemediklerini sözlerine ekleyen Mutlu “Birçok faktöre bağlı olarak değişen araç tedarik sorunu hakkında kesin bir tahminde bulunmak zor olsa da sorunun kısa vadede çözülmesi mümkün gözükmemektedir. Pandemi döneminde araç üretimini etkileyen sorunların ortaya çıkmasıyla başlayan bu süreçte hammadde yetersizliği, parça tedariki ve lojistik sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra otomobil teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte çip ihtiyacı artmaya devam etmektedir. Standart bir araca göre 10 kata kadar daha fazla çip ihtiyacı olan elektrikli araçlar sebebiyle tedarik sorununun bir süre daha devam edeceği öngörülmektedir” dedi.

“Tüketiciler krediye ulaşmada zorluk çekiyor”

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu; pazarın büyümesinin önündeki zorluklardan bir tanesinin de krediye ulaşma, kullanılabilen kredi tutarı, ödeme vadesinin düşürülmesi ve faiz oranlarının artması gibi sebeplerle kredi seçeneğinin kullanılamadığını belirtirken, bu durumun sıfır ve 2. el araç sektörünün hareketliliğini olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

“Hibrit araçlar tüketicilerin listesine girdi”

Mutlu, son yıllarda hibrit teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve Türkiye pazarına giriş yapan araç sayısındaki artış ile tüketicilerin bu araçlara olan talebini arttırdığını belirterek “Özellikle araçların yakıt ekonomisi, konforlu ve sessiz bir sürüş sunması, aynı zamanda da çevreci olmaları talebin artmasındaki önemli etkenler. Bir taraftan da araçların kendi kendini şarj edebilmeleri ve benzinli motorun katkısı ile menzil sorunu yaşamadan elektrikli bir araç deneyimi elde etmek de talebi artıran diğer unsurlar arasında. Özellikle şehir içi kullanımlarda sessiz, çevreci ve yüksek çekiş gücüne sahip bir otomobil isteyen tüketicilerin listesinde mutlaka bir hibrit araç yer almaktadır” dedi.

“Otoshops Nakit, en yüksek alım adetlerine ulaştı”

Otoshops’un müşterilerine özel, hızlı ve güvenilir araç satış ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmete sunduğu e-ticaret platformu Otoshops Nakit, 2023 yılı boyunca ay bazında en yüksek alım adetlerine ulaştı. Mutlu, aracını hızlı ve güvenilir şekilde satmak isteyen müşterilerine Türkiye genelinde 29 il ve 45 noktada kullanıma sundukları Otoshops Nakit hizmetinde, piyasa şartlarına göre sürekli güncellenen fiyatlama modülü üzerinden araç sahiplerine hızlı fiyatlama, ekspertiz randevusu ve ücretsiz ekspertiz hizmeti sunduklarını belirtti.

“Mobil ekspertiz ve satın alma”

Otoshops Nakit hizmetinde yapılan ekspertiz sonucuna göre 2 saat gibi kısa bir sürede araç bedelleri müşterilere ödeniyor. Aynı zamanda Otoshops’un geniş ikinci el araç yelpazesinden araç alım imkânı da sunuluyor.

Otoshops ve Toyota yetkili satıcıları ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Türkiye’nin 45 noktasından perakende müşterilerine özel araç satış ağı oluşturan Otoshops Nakit, yaygın satın alma noktalarını geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca Otoshops Nakit noktalarına gelemeyen müşterilere İstanbul içinde mobil ekspertiz ve satın alma hizmeti de veriliyor.