Temmuz ayının lideri Fiat Türkiye oldu

CARMEDYA.COM – Fiat, otomotiv pazarının rekor satış hacmine ulaştığı Temmuz ayında hem otomobil pazarının hem de toplam pazarın lideri oldu.

Geçtiğimiz yılı lider tamamlamasının ardından 2020 yılının ilk yarısında liderliğini sürdüren marka, bu unvanını Temmuz ayında da korudu.

Fiat, Temmuz ayında 16 bin 950 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tek başına Türkiye otomotiv pazarının yüzde 19,4’ünü oluşturdu. Bu dönemde, 12 bin 263 adet binek otomobil satışı yapan Fiat’ın hafif ticari araçlar satış adeti ise 4 bin 687 adet olarak gerçekleşti. Fiat’ın satış başarısında, yerli üretim modeller Egea, Doblo ve Fiorino’nun yüksek performansları önemli etken olarak dikkatleri çekerken, markanın satışlarındaki yerli üretim payı yüzde 95 oldu.

Pazar rekor kırarken Fiat liderliğini sürdürdü

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Önceki yıllardan ertelenen talep ve pandemi sonrası bireysel otomobil sahibi olma arzusu sebebiyle otomotiv pazarı hareketlenmeye devam ediyor. Türkiye pazarı, Temmuz ayında 87 bin 401 adet ile rekor satış hacmine ulaştı. Lider olarak tamamladığımız ilk altı ayın ardından, Temmuz ayında da hem otomobil hem toplam pazar liderliğine ulaştık. Yılın ilk 7 ayı toplamında ise binek ve hafif ticari araçta 56 bin 507 adet satış gerçekleştirerek pazarın yüzde 16,5’ini oluşturduk. Satışlarımızdaki yüksek yerlilik oranı ise duyduğumuz gururu artırdı. Müşterilerimize bizi tercih ettikleri ve tüm bayilerimize de bu zorlu dönemde hizmet vermeyi kesintisiz sürdürdükleri için teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Egea’nın başarısı sürüyor

Egea, Temmuz ayında 12 bin 143; ilk 7 ayda ise 36 bin 922 adet satışa ve Türkiye otomobil pazarında tek başına yüzde 13,5’luk pazar payına ulaştı. Egea, lansmanından bu yana 4,5 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olmaya devam ediyor.