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Lexus’dan sanatçılara özel: Lexus Creates

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Premium otomobil üreticisi Lexus, “Lexus Creates” adı altında yeni bir içerik serisi başlattı.

Sosyal medya öncülüğünde başlayan program, Lexus markasının tasarım ve işçiliğini vurgulayan, hem bilgilendiren hem de eğlendiren faaliyetlerle öne çıkıyor.

Coco Sato

Katılımcılar buradaki faaliyetler ile yeteneklerini ortaya koyarken aynı zamanda yeni şeyler üretmeye teşvik ediliyorlar.

Her zaman otomotiv dünyasının ötesine geçerek kullanıcılarıyla farklı şekillerde iletişim kurma yolları arayan Lexus, bu defa markanın insan odaklı yanına ve el işçiliğine olan önemini ortaya koyuyor.

“Lexus Creates” atölyesinin ilk serisinde ise, origami sanatçısı Coco Sato’nun yaratıcı çalışmaları kullanıcılara ilham veriyor. Önce origami kedisi yapmaya başlayan sanatçı, ardından yaprak ve sonrasında da daha zor olan kelebeğin nasıl yapılabileceğini anlatıyor.

Coco Sato kağıt, kumaş, yiyecek veya basit elektronikleri kullanarak geleneksel Japon estetiğini modern dünyaya aktarmasıyla biliniyor. Lexus, işçiliğiyle öne çıkan sanatçılarla çalışarak el sanatının önemini anlatmayı ve takipçilerine ilham verici içerikler sunmayı hedefliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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