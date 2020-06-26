Yepyeni Opel Mokka elektrikle geliyor!

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Opel, en çok satan kompakt modeli Mokka’nın ikinci neslini tanıttı.

Tamamen yeni bir tasarım sunan Mokka sıfır emisyonlu elektrikli sürüş imkanı ile birlikte her zamankinden daha verimli ve daha kompakt bir yapı sunuyor.

Opel CEO’su Michael Lohscheller yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni Mokka bir öncü ve markamızın algısını değiştirecek. Mokka ile Opel’i yeniden tanımlıyoruz ve önümüzdeki 10 yıllık tasarım yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Markanın bugün olduğu kadar gelecekte de temsil edeceği her şeyi gözler önüne seriyor. Yeni Opel Mokka her açıdan eğlenceli, verimli ve yenilikçi bir otomobil. Yeni Mokka ayrıca; Alman, heyecan verici ve erişilebilir nitelikleriyle Opel marka değerlerini en iyi şekilde yansıtıyor.” dedi.

Yeni model aynı zamanda ön ızgarada Opel Vizor ve iç tasarımda Opel Pure Panel olmak üzere gelecekteki marka yüzünü ve yeni nesil tamamen dijital kokpiti içeren ilk model olmasıyla da dikkat çekiyor. Yatay olarak konumlandırılan gösterge paneli iki geniş ekrandan oluşuyor. Opel tasarımcıları; sürücü yola odaklanırken sezgisel kullanım sağlamak amacıyla temel işlevler için kumanda düğmeleri kullanmaya devam etmiş ve alt menülerle hayatı karmaşık hale getirmekten kaçınmış.

Yeni Mokka, Opel’in üst sınıf modellerde kullanılan yenilikçi teknolojileri daha geniş kitlelere ulaştırma geleneğini sürdürüyor. Buna ACC (Advanced Cruise Control) gibi gelişmiş sistemler dahil. Söz konusu sistem dur-kalk fonksiyonu ile sıkışık trafikte sürücünün yükünü hafifletiyor ve daha güvenli bir sürüş sunuyor.

Yeni Mokka, Opel tarihinde bir ilk olarak satışa sunulduğu ilk günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olacak. Elektrikli Mokka-e, fren veya gaz pedalında herhangi bir işlem yapmadan kendini otomatik olarak öndeki aracın hareketlerine göre ayarlayabiliyor. Bunun dışında Aktif Şerit Konumlandırma sistemi yeni Mokka’yı otomatik olarak şeridin ortasında tutuyor. Yeni Opel Mokka elektrikli versiyon dışında yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlarla da sunulacak.

Yeni marka yüzü ve kokpit tasarımı

Opel CEO’su Michael Lohscheller “Cesur ve Saf mottomuz olmaya devam edecek” şeklinde konuşuyor. Opel tarihinde bir ilk olarak model ismi olan Mokka yeni ve teknolojik bir font ile bagaj kapağının ortasında yer alıyor. İlk nesil Mokka pazara sunulduğunda kompakt boyutları ve güçlü görünümü ile dikkat çekmişti. Yeni Opel Mokka son derece yenilikçi ve yine oldukça güçlü ve sağlam bir görünümle yollara çıkıyor.

Yeni Mokka, aynı zamanda Opel’in Opel Vizor olarak adlandırdığı yeni ve benzersiz marka ön yüzünü kullanan ilk model olarak dikkat çekiyor. Aracın ön tarafında motor kaputunun altı boyunca uzanan ve en güncel IntelliLux LED® matrix ön farlar ve LED gündüz farları ile birlikte Opel’in efsanevi logosunu da içinde alan Opel Vizor yatay konumlu modern bir tasarım modülü. Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ve ekibi tarafından tasarlanan Opel Vizor 2020’ler boyunca yeni Opel modellerinde kullanılmaya devam edecek.

Aydınlatma ve gelişmiş yardımcı sistemler

Yeni Mokka, bugüne kadar daha lüks segmentlerde yer alan yenilikçi teknolojileri B-segmentinde kullanıma sunuyor. Opel aydınlatma teknolojilerinde lider bir marka. Tüm Mokka versiyonları Opel’e özgü karakteristik görünümüyle, gündüz farlarından ön sis farlarına kadar en güncel LED teknolojileriyle donatılıyor. 14 hücreli yeni adaptif IntelliLux LED® Matrix farlar ise bu segmentte sunulan nadir bir özellik olarak dikkat çekiyor.