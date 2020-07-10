Groupe Renault ve Google Cloud’dan işbirliği

CARMEDYA.COM – Groupe Renault ve Google Cloud bugün Groupe Renault’nun endüstriyel sistemini ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmak adına yeni bir endüstri ve teknoloji ortaklığını duyurdu.

Üretim tesislerini dijitalleştirme ve endüstri çözümleri geliştirme

Endüstri 4.0’ın önemli aktörlerinden biri olarak bilinen Groupe Renault, Grubun dünya genelinde (araç üretiminin %76’sını temsil eden) 22 tesisi ve 2.500’ü aşkın makinesi arasında bağlantı kurup veri toplayan kendi dijital platformunu 2016 yılından bu yana geliştiriyor. Google Cloud ile yapılan bu yeni ortaklık kapsamında, diğer çalışmaların yanı sıra, Groupe Renault’nun tamamı şirkete ait ve bağımsız olarak işletilen endüstriyel veri yönetim platformunun optimize edilmesi amaçlanıyor.

Google Cloud’un akıllı analiz, makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) alanındaki çözümleri ve deneyimi, Groupe Renault’nun tedarik zinciri ve üretim verimliliği ile üretim kalitesini artırırken, enerji tasarrufu yoluyla çevresel etkisini azaltmasını sağlayacak.

Bu iyileştirmeler, otomotiv sektörü için yeni dikey çözümlerin geliştirilmesinde öncü çalışmalar olacak.

Dijital beceriler geliştirme

Bu yeni ortaklığın temel unsurlarından biri de çalışan eğitimi olarak öne çıkıyor. Groupe Renault ve Google Cloud, Google ekibi ile ortak çalışma, eğitim ve etkinleştirme yoluyla Renault’nun proses mühendisliği, üretim ve BT ekiplerinin becerilerini geliştirmeye yönelik benzersiz ve ölçeklendirilebilir bir program oluşturmayı planlıyor. Programın hedefi, karar verme süreçlerinde olduğu kadar operasyonel süreçlerde de Renault çalışanlarının gündelik çalışma hayatının temel bir parçası olan veriye dayalı kültürün geliştirilmesi olarak belirlendi.

Groupe Renault Üretim ve Lojistik Direktörü ve İcra Kurulu üyesi José Vicente de los Mozos, konu hakkında şunları söyledi: “Bu iş birliği, Groupe Renault’nun endüstri alanına uyguladığı dijital stratejisinin mükemmel bir örneği. Bu anlaşmayla birlikte BT, üretim ve tedarik zinciri yönetim ekiplerimizin kararlılığı, dünya genelindeki üretim tesislerimizi ve lojistik süreçlerimizi dönüştürüp birbirine bağlamak için tasarladığımız Endüstri 4.0 planımızı uygulamayı hızlandırmamıza yardımcı olacak. Endüstri 4.0 planımızla birlikte mükemmellik ve performans standartlarımız da artıracağız. Bu ortaklık aynı zamanda, dijital veri yönetimi konusunda üst düzey eğitimden faydalanmak isteyen Groupe Renault çalışanları için bir avantaj olacak.”

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian da şunları ekledi: “Otomotiv sektörünün DNA’sında inovasyon var ve dijital teknoloji, üretimi etkileme konusunda çok büyük bir potansiyele sahip. Otomotiv üretiminin geleceğindeki devrime katkı sağlamak ve yeni nesil tedarik zinciri mükemmelliğine güç vermek için Groupe Renault ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.”