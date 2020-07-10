SEAT geleceğe yatırım yapıyor

CARMEDYA.COM – SEAT, gelecek ile ilgili stratejilerini paylaştığı “Gelecek Stratejileri” online toplantısında yeni yatırım kararlarını açıkladı.

Markanın 5 yıl içinde 5 milyar Euro’luk yatırım yapacağını, bunun büyük bir kısmının da modellerin elektrikli hale gelmesi için AR-GE çalışmalarına ve tesislerin dönüşümüne harcanacağını açıklandı.

Yatırım bilhassa modellerin elektrikli hale getirilmesine yönelik olarak SEAT’ın Teknik Merkezi’nde uygulanacak yeni otomobil geliştirme AR-GE projelerine ve fabrikalarındaki ekipman ve tesislere tahsis edilecek. SEAT, bu yatırımla yeni modeller geliştirmek, istihdam sağlamak ve şirketin geleceğini güçlendirmeye yönelik hazırlıklar yapıyor.

Markanın gelecekteki planlarını basın ile paylaştığı “Gelecek Stratejileri” online toplantısında konuşan SEAT Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Isensee konuyla ilgili şu hususları vurguladı: “Bu yatırım planı daha güçlü, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir şirkete dönüşebilmemiz için geleceğe kararlılık ve iyimserlikle bakabilmemizi sağlayacak. Martorell’in elektrikli otomobil pazarının büyüyeceği 2025 yılından itibaren elektrikli otomobiller üretecek hale gelmesini istiyoruz.”

Bir şirket, iki marka

Yakın zaman önce açılan CASA SEAT’ta şirketin gelecek stratejisinin açıklanması amacıyla düzenlenen basın toplantısında, SEAT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve CUPRA CEO’su Wayne Griffiths şu hususları vurguladı: “SEAT ve CUPRA şirketin gelişimi için büyük önem arz ediyor. Her birinin belirgin bir rolü, kendine has karakteri ve özellikleri bulunuyor ve farklı müşteri profillerine hitap ediyor. Bu nedenle, söz konusu markalar birbirlerini tamamlıyor ve birbirlerinin yerine geçmiyor. SEAT, Volkswagen Grubu’na girişi temsil ediyor: en genç müşterilere -ortalama 10 yaş daha genç- ve ilk kez otomobil satın alan birçok müşteriye sahibiz. CUPRA ise kitle pazarı ile üst sınıf pazar arasında yer alan yeni bir pazar segmentini hedefliyor. CUPRA’nın eşsizliği arayan müşteriler arasında büyük bir büyüme potansiyeli olduğundan eminiz.”

Carsten Isensee’ye göre, “SEAT, iyi tanımlanmış iki markaya (SEAT ve CUPRA) sahip bir şirket konumunda bulunuyor ve gelecekte bu durum daha da perçinlenecek. SEAT ve CUPRA aynı madalyonun iki yüzü şeklinde ifade edilebilir. SEAT, CUPRA’ya üretim, AR-GE ve insan kaynakları açısından büyüme için gereken hacmi sağlarken, CUPRA SEAT’ın ağırlık merkezini daha yüksek bir konumlandırmayla daha duygu dolu otomobillere doğru kaydırmasına olanak tanıyor.”

Her iki markanın yatırım kapasitesi SEAT yapısı altında sağlanırken, 15.000’i aşkın çalışan ve üç üretim tesisi (SEAT Martorell, SEAT Barselona ve SEAT Componentes) bu yapı altında sunuluyor. Şirketin genel merkezi ve Teknik Merkez ile Tasarım Merkezi’nde SEAT yapısı altında Martorell’de bulunuyor. Martorell’in yakınında Barselona’da ise CASA SEAT ve SEAT’ın yazılım geliştirme merkezi ve SEAT:CODE bulunuyor.

Yılın ikinci yarısı için ılımlı iyimserlik

SEAT Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Isensee COVID-19’un damgasını vurduğu yılın ilk altı aylık dönemine yönelik bir değerlendirmede de bulundu. Isensee şunları söyledi: “Yılın ilk yarısı muhtemelen SEAT tarihinin en zorlu dönemlerinden biri oldu. 2020 ve 2021 mali yıllarının zor olması bekleniyordu ve artık COVID-19’un otomotiv endüstrisi üzerindeki çok ciddi etkisini de bu sürece eklemeliyiz.” Buna karşın, Isensee önümüzdeki aylarda sektörün gidişatı hakkında ılımlı bir iyimserliği de dile getirdi: “Son haftalarda, faaliyetlerimize yeniden başladığımızdan dolayı hafif bir iyileşme görmeye başladık. 2020’nin ikinci yarısında en azından kısmen bir iyileşme olacağından eminiz.”

Endüstriyel açıdan bakıldığında, Martorell’deki SEAT fabrikası koronavirüs öncesi döneme ilişkin üretim hızını neredeyse tamamen geri yakaladı ve bugün günde yaklaşık 1.900 otomobil üretiyor ve Barselona ve Componentes tesisleri de koronavirüs öncesi döneme ilişkin hacimlere dönmeye çok yakın seyrediyor. Martorell fabrikası artık %100 ilk CUPRA modeli olan yeni Formentor ve yeni plug-in hibrit Leon’un üretimine başlanan bir dönem olacak yılın ikinci yarısına doğru ilerliyor. Her iki otomobil de Martorell fabrikasındaki 2 no’lu üretim hattında imal edilecek ve bu yıl dördüncü nesil Leon ilk kez üretilecek.