Mercedes-Benz’den aralık ayı kamyon kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Aralık ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için Aralık ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler 500.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve % 0,99 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.
Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.