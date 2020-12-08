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Mercedes-Benz’den aralık ayı kamyon kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Aralık ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için Aralık ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler 500.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve % 0,99 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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