Jeep’ten aralık kampanyası

CARMEDYA.COM – Jeep, yılın son kampanyası ile SUV tutkunlarına avantajlı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor.

Aralık ayı boyunca Renegade ve Compass modelleri “hemen teslim” avantajıyla sahiplerini bekliyor.

Jeep Renegade ve Jeep Compass sahibi olmak isteyenler 45 Bin TL’ye varan takas avantajı ve 100 Bin TL’ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Aralık ayında Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını hiç beklemeden, hemen teslim alabiliyor.

Aralık ayında Jeep Renegade 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 Bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve hemen teslim avantajı ile satışa sunuluyor.