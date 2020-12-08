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Jeep’ten aralık kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, yılın son kampanyası ile SUV tutkunlarına avantajlı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor.

Aralık ayı boyunca Renegade ve Compass modelleri “hemen teslim” avantajıyla sahiplerini bekliyor.

Jeep Renegade ve Jeep Compass sahibi olmak isteyenler 45 Bin TL’ye varan takas avantajı ve 100 Bin TL’ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Aralık ayında Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını hiç beklemeden, hemen teslim alabiliyor.

Aralık ayında Jeep Renegade 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 Bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve hemen teslim avantajı ile satışa sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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