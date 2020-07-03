KIA’dan Temmuz kampanyası

CARMEDYA.COM – KIA “Şimdi al 3 ay sonra öde” kampanyasına Temmuz ayında da devam ediyor.

Kampanya çerçevesinde otomobil alacaklar, yaza yeni bir araç sahibi olarak girecek ve üç ay sonra ödeme fırsatından yararlanabilecek.



Kampanya kapsamında XCeed, Sportage, Ceed ve Hibrit SUV modeli Niro, Temmuz sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatı sunuluyor.



Picanto 40 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,69, Stonic ve Rio için 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatı sunuluyor.

Ticari sınıftaki Bongo’da ise, yine ay sonuna kadar 40 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz kampanyası bulunuyor.