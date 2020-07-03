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KIA’dan Temmuz kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA “Şimdi al 3 ay sonra öde” kampanyasına Temmuz ayında da devam ediyor.

Kampanya çerçevesinde otomobil alacaklar, yaza yeni bir araç sahibi olarak girecek ve üç ay sonra ödeme fırsatından yararlanabilecek.
 
Kampanya kapsamında XCeed, Sportage, Ceed ve Hibrit SUV modeli Niro, Temmuz sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatı sunuluyor.
 
Picanto 40 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,69, Stonic ve Rio için 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatı sunuluyor.

Ticari sınıftaki Bongo’da ise, yine ay sonuna kadar 40 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz kampanyası bulunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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