CARMEDYA.COM – Ford, B segmentindeki başarılı ismini tamamen yeniledi. Geçtiğimiz yıl tanıtılan model, özellikle tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium daha önce benzinli motor ile sayfalarımıza konuk olmuştu.

Fiesta tasarım olarak eski nesilden daha farklı. Bir çerçeve gibi ön farları saran LED gündüz aydınlatmaları, otomobile farklı bir hava katmış. Büyük ön ızgara ve tek parça tampon, otomobile bütünlük katmış. Modelde daha yuvarlak hatlar kullanılmış. Akıcı tasarım otomobilde hakim olmuş. Jantlar otomobilin sportif algısını ön plana çıkarmış. Arka bölümde stop grubu yan ve bagaj kapağı üzerine doğru taşma yapmış. Burada kullanılan spoiler ise, Ford Fiesta’nın sportiflik algısını kuvvetlendirmiş.

Test Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium iç mekan

İçeride tamamen elden geçirilmiş bir kokpit bizleri karşılıyor. Üç kollu direksiyon simidi üzerindeki butonlar ile otomobilin bir çok özelliğine erişebiliyorsunuz. Gösterge paneli yenilenmiş. Orta bölümünde de bilgisayar ekranı yer alıyor. Vites önünde ve arkasında yeteri kadar alan sunulmuş. Arka bölümde yer alan baş ve diz mesafesi, sınıf standartlarını karşılıyor.

Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium motor

Otomobilin kalbinde 1.5 litrelik dizel motor bulunuyor. Sadece 6 ileri manuel şanzıman ile alınabilen bu motor 3750 d/d’de 85 HP güç, 1750 ila 2500 devir aralığında ise 215 Nm tork değeri sunuyor. Model 0-100 hızlanmasını 12.5 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 175 km/s. Euro 6 emisyon normlarını sağlayan modelin, egzoz salınımı ise 89 g/km. Alt devirlerde canlı kalmayı başaran Ford Fiesta, üst devirlere çıkıldığında klasik dizel karakterini bize gösteriyor. Otomobilin fabrika verilerine göre karma tüketim değeri ise 3.5 litre. Bu değeri tutturmak bir hayli sabır istiyor. Biz testimiz sırasında 6.5 litrelik değer elde ettik.

Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium yol tutuş

Orta sertlikteki süspansiyonlar virajlarda size fazlasıyla destek oluyor. Zemin fazla kötüleştiğinde ise bu durum dezavantaj olabiliyor. Stabil bir viraj performansına sahip olan otomobilde, ESP müdahaleleri çok üst seviyelere taşınmış. Böylelikle Fiesta ile girdiğiniz virajların çıkışına yüksek hızlar taşıyabiliyorsunuz.

Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium yorum

Ford Fiesta özellikle genç bireylerin hayran olduğu bir model olarak günümüze kadar geldi. Model bu son nesli ile artık tasarım olarak daha olgun hatlara kavuştu. Hatta Vignale donanımda otomobilin bir hayli şık olduğu görülüyor. Benzinli ve otomatik kombinasyonuyla test ettiğim model şimdi ise dizel motor ile geldi. Dizel ünite ekonomik yolculukları size vaat ediyor. 6 ileri manuel şanzıman uzun geçiş yollarına sahip. Şanzıman kolunda kullanılan malzemeler ve tasarımı bu modelde hiç hoşuma gitmeyen detaylardan birisi. Dizel motor alt devirlerde canlı kalmayı başarıyor. Ekonomi yapmanız için biraz sabırlı olmanız ise şart. Model üzerindeki donanımlar ile 114.200 TL’den başlayan fiyatla satılıyor.