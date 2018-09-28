CARMEDYA.COM – Pick-Up modellerini şehir içerisinde daha fazla görmeye başladık. Bu sebepten kaynaklı artık modellerde şehir içine ayak uydurmak için hem tasarım hem de alt yapıda değişimler yaşadı. Yeni Isuzu D-Max’de bunlardan biri.

Model yenilenerek önemli değişimler yaşamış. Ön bölümde tampon grubu değiştirilmiş. Tamponda yer alan sis farlarının yapısı selefine göre revize edilmiş. Ön ızgara gibi sis farlarının kenarlarında da krom detaylar kullanılmış. Eğer ki Isuzu D-Max’i V-Cross donanımında alırsanız, araç oldukça şık görünüyor. Farlarda yer alan gündüz aydınlatmalar modeli daha çarpıcı göstermiş. Bunun yanında yan bölümde 18 inç alaşımlı jantlar modele daha sportif bir hava katmış. Yan bölümde basamaklar dikkat çekiyor. Ancak arazide aracın başarısını çok az da olsa törpülüyor. Arka bölüme geldiğimizde krom kaplı kasa barları dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca bagaj havuzu kullanarak karoserin çizilmesini de engelliyor.

Yeni Isuzu D-Max V-Cross 4×4 6A/T iç mekan

İçeriye geçtiğimizde yine standart tasarım bizleri karşılıyor. Gösterge paneli okunaklı. Ortasında yer alan ekran üzerinde otomobilin bir çok detayına erişebiliyorsunuz. Orta konsolda 8 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü bir ekran yer alıyor. Grafik konusunda bu ekran başarılı. Ancak bazı durumlarda bu ekranın tepkileri gecikebiliyor. Önde ve arkada sunulan alan yeterli. Baş ve diz mesafesi konusunda ise herhangi bir sıkıntı yer almıyor. Eşya gözleri konusunda da model vites arkasında kapı içlerin ve ön konsolun sağında ve solunda yer alan bardaklıklar ile size hizmet veriyor.

Yeni Isuzu D-Max V-Cross 4×4 6A/T motor

Otomobilin kalbinde de önemli bir revizyon yapılmış. 2.5 litrelik vergi hacmi yüksek olan bu motor yerine, 19 litrelik hacme düşülmüş. 1898 cc motor, 164 HP güç ve 360 Nm tork değeri sunuyor. 2.5 litrelik motora göre değerlendirdiğimizde bu ünite beygir anlamında yüksek, ancak tork anlamında düşük. Ancak vergi anlamında müşteriye önemli avantaj sağlıyor. Bunlara ek olarak ise 5 ileri otomatik şanzıman yerini 6 ileri oranlı sisteme bırakmış. Modelin maksimum hızı 180 km/s. 6 ileri otomatik şanzıman geçişler konusunda, çift kavramalı şanzımanlara göre biraz yavaş kalıyor. Otomobilin fabrika verilerine göre karma tüketim değeri ise 7.8 litre olarak belirlenmiş. Biz testimiz sırasında 10.5 litrelik tüketim değerini yakaladık.

Yeni Isuzu D-Max V-Cross 4×4 6A/T arazi kabiliyeti

Model V-Cross donanımda 4×4 seçeneği ile geliyor. Vitesin gerisine konumlandırılan bir seçme butonu ile modelin çekiş kontrolü sağlanıyor. 2H, 4H ve 4L modu olmak üzere model 3 farklı seçenek sunuyor. 2H modunda gücünü model arka tekerleklerden aktarıyor. 4H modunda ise yola dört çeker olarak devam ediyorsunuz. Eğer şartlar çok zorlaşırsa 4L modu tam size göre. Burada ESP sistemi devreden çıkıyor, Diferansiyel kilidi devreye giriyor. Isuzu D-Max’in arazi açılarına baktığımızda 30 derece yaklaşma, 23 derece ayrılma ve 49 derece yan eğim dereceleri karşımıza çıkıyor.

Yeni Isuzu D-Max V-Cross 4×4 6A/T yalıtım

Isuzu D-Max yol ve rüzgar sesi konusunda kabul edilebilir bir yalıtım sunuyor. Ancak özellikle üst devirlerde kabine fazla yansıyan motor sesi rahatsız edici. Orta sertlikteki süspansiyonlar konforlu bir yapı sunuyor. Ancak arka koltuklarda oturan bireyler yaprak yaylar sebebiyle hala rahatsız olabiliyor.

Yeni Isuzu D-Max V-Cross 4×4 6A/T yorum

Isuzu D-Max yapılan motor devrimiyle yüzleri güldürecek. Satış rakamlarıyla geçtiğimiz yıllarda başarılı işler çıkaran model, dört çeker opsiyonu ve otomatik şanzımanı bir arada sunuyor. Genel anlamda model tasarım ve şıklık konusunda beğenimi kazandı. İç mekanda kullanılan deri ve ısıtmalı koltuklar yüzleri güldürüyor. Modelin fiyatı ise 150 bin TL üzerinde. Rakiplerine göre değerlendirildiğinde model başarıyı hak ediyor. Ancak tahtını sallayacak bu segmentte ün yapmış modellerinde olduğunu belirtmek gerek.