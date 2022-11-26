Peugeot 408’in Türkiye satış tarihi netleşti

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun C segmentindeki yeni modeli 408, SUV tasarım çizgisiyle öne çıkarken, modelin Türkiye’de satışa sunulacağı tarih de açıklandı.

2023 yılında kademeli olarak Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya başlayacak olan model Türkiye’de de yine 2023 yılında yollarla buluşacak.

Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni 408, markanın özgün kedi duruşu tasarımına sahip. Peugeot 408, 20 inçlik jantlar ve 720 mm çapında tekerleklerle dikkat çekerken, önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar ile öne çıkıyor.

EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4687 mm uzunluğa, 1859 mm (aynalar katlı) genişliğe ve 2787 mm dingil mesafesine sahip.

Sürüş destek sistemlerine ait radarı gizleyen ön panjur yeni marka logosuna da ev sahipliği yapıyor. Izgaranın gövde renginde olması onu tamponun geneliyle bütünleşmesini sağlıyor. Yeni nesil Peugeot modellerinde kullanılan bu tasarım anlayışı aynı zamanda elektrikliye geçiş için de bir işaret oluşturuyor.

Modelde hava akışı aerodinamik koridor oluşturan iki kedi kulağı formuna sahip detay tarafından bagaj kapağı spoylerine doğru yönlendirilerek optimize ediliyor.

Peugeot 408, Obsession Mavi, Titanyum Gri, Tekno Gri, Elixir Kırmızı, Sedef Beyaz ve İnci Siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.

AGR sertifikasına sahip olan ön koltuklar ile donatılan 408’in koltukları sürücü için iki hafıza ile 10 yönlü elektrikli ayar, yolcu için 6 yönlü elektrikli ayar, ayrıca 5 farklı programa sahip 8 hava masajı ve koltuk ısıtması işlevleriyle donatılabiliyor. Koltukların tasarımını; gözenekli kumaş, teknik ağ, alcantara, kabartmalı deri ve renkli napa olmak üzere kaliteli malzemeler tamamlıyor. GT versiyonlarında koltuklar, gösterge paneli, kapı panelleri ve konsoldaki pedler Adamit renkli iplikle süsleniyor. Orta konsol kemeri, kablosuz şarj alanına kadar uzanıyor. Konsolun geri kalanı, bir kol dayama, iki USB C soketi (şarj/veri), iki büyük bardak tutucu ve 33 litreye kadar saklama alanları ile işlevsel ve pratik bir yapı sunuyor.

Model, 2787 mm’lik dingil mesafesiyle sayesinde arka koltuk yolcularına 188 mm diz mesafesi sunabiliyor. Allure donanım seviyesinden itibaren orta konsolun arkasında iki USB C şarj soketi bulunuyor.

Peugeot 408, 536 litrelik bagaj hacmine sahip ve bu hacim arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1611 litreye ulaşıyor.

Merkezi ekranın arkasındaki LED ortam aydınlatması (8 renk seçeneği) gözü yormayan bir ışık yayıyor. Aynı ışık, donanım seviyesine bağlı olarak kumaş, Alcantara veya orijinal preslenmiş alüminyumdan oluşan kapı panellerine kadar uzanıyor.

Havalandırma sisteminde ise AQS (Hava Kalitesi Sistemi) yolcu kabinine giren havanın kalitesini sürekli olarak izliyor. Sistem dış hava sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiriyor. GT donanım seviyesinden itibaren hava arıtma sistemi Clean Cabin de sunuluyor. Hava kalitesi merkezi dokunmatik ekranda gösteriliyor.

Peugeot 408’de de diğer Peugeot modellerinden tanıdığımız Fransız FOCAL tercih edilmiş. FOCAL Premium Hi-Fi ses sistemi ileri teknoloji ürünü 10 adet hoparlör içeriyor. Hoparlörler yeni 12 kanallı 690 W D Sınıfı amplifikatör tarafından besleniyor.

Modelde ayrıca yeni nesil Peugeot i-Cockpit kullanılıyor.

Direksiyon simidinin hemen üzerinde göz hizasında bulunan yeni dijital gösterge, 10 inçlik bir dijital ekrana sahip. GT donanım seviyesiyle 3-Boyut teknolojisi devreye giriyor. Dijital gösterge tamamen kişiselleştirilebiliyor ve kontrol panelinden değiştirilebilen çeşitli ekran modlarına (TomTom Bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Destek Sistemleri, Enerji Akışı, vb.) sahip.

Yeni mimari sürücünün önünde bulunan dijital ekrandan biraz daha alçak olan merkezi 10 inçlik dokunmatik ekranın sürücüye yaklaşmasına olanak tanıyor. Sistem, i-toggle düğmelerle destekleniyor. Her i-toggle, iklimlendirme, telefon ayarları, radyo istasyonu veya uygulama olmak üzere kullanıcının tercihine göre ayarlanmış dokunmaya duyarlı bir kısayol görevi görüyor.

Tüm dinamik kontroller, sürücü tarafında bir yay şeklinde gruplanıyor. Sürücü, tek bir dokunuş ile 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanın sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

Akıllı telefonu otomobilin bilgi-eğlence sistemine bağlayan ekran yansıtma işlevi ile kablosuz ve Bluetooth üzerinden iki telefon aynı anda bağlanabiliyor. Dört adet USB-C girişi, bağlanabilirlik çözümlerini tamamlıyor.

10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi ekran kolay bir kullanım sunuyor. Ekran, bir tablet gibi çoklu pencereler, widget’lar veya kısayollar ile kişiselleştirilebiliyor. Farklı menüler arasında soldan sağa veya bildirimler için yukarıdan aşağı kaydırmak yetiyor. Üç parmakla tıklayarak uygulama ekranı açılabiliyor. Yine akıllı telefonda olduğu gibi, tek bir dokunuş ile ana sayfaya ulaşılabiliyor. Ekranın üst kısmındaki kalıcı başlık, dış sıcaklık, klima, uygulama sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saati gösteriyor.

Peugeot i-Connect Advanced, üst düzey bilgi-eğlence deneyimi sunuyor. Güçlü ve verimli TomTom bağlantılı navigasyon ile donatılıyor. Harita, 10 inçlik ekranın tamamında görüntüleniyor. Sistem “kablosuz”, yani havadan bağlantı ile güncelleniyor. “OK Peugeot” doğal dil ses tanıma güvenliği artırıyor ve tüm bilgi-eğlence işlevlerine erişim sağlıyor.

Model, en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. 6 adet kamera ve 9 adet radarla çalışan bu sistemlerden bazıları üst segment araçlarda sunulmasıyla dikkat çekiyor. Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlarken, çarpışma uyarılı otomatik acil durum freni 7 km/s’den 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz yayaları ve bisikletlileri algılıyor. Yön düzeltme işlevi ile aktif şeritten çıkma uyarısı sürüş güvenliğini arttırmaya katkıda bulunuyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı direksiyon hareketlerini analiz ederek, 65 km/s üzerindeki hızlarda ve uzun süreli sürüşlerde dikkat dağınıklığını algılıyor. Kapsamı genişletilen trafik işareti tanıma sistemi hız işaretlerine ek olarak dur işaretleri, tek yön, sollama yapılmaz, sollama yapılmaz sonu işaretlerini de algılayarak dijital gösterge ekranında gösteriyor. “Night Vision” Gece Görüş Sistemi, uzun huzmeli farların görüş menzilinden önce kızıl ötesi görüş sistemi ile geceleri veya görüşün zayıf olduğu durumlarda aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) tespit ediyor. Uzun menzilli kör nokta izleme sistemi 75 metreye kadar tarama yapıyor. Arka trafik uyarısı, geri manevralarda sürücüyü yakındaki bir tehlikelere karşı uyarıyor.Entegre temizleme başlığına sahip 180° açılı yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası araç kirlense bile güvenlikten ödün vermiyor. 4 adet yüksek çözünürlüklü kamera (ön, arka ve yan) ile 360° park yardımcısı ile geri vitese takıldığında yan ayna açısı ayarı park ve manevralarda sürücünün işini kolaylaştırıyor. Otomatik uzun far, Matrix LED farların öndeki veya yaklaşan araçların gözünü kamaştırmadan uzun huzmelerin maksimum kullanımını sağlıyor.

Drive Assist 2.0 paketi, yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha yaklaşıyor. Bu paket, Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme ve Şerit Takip Asistanından oluşuyor. Sistem, çift şeritli yollarda kullanılan iki yeni fonksiyon ekliyor; 70 km/s ile 180 km/s arasındaki hızlarda sürücünün önündeki aracı sollamasına ve şeridine dönmesine izin veren yarı otomatik şerit değiştirme ile sürücünün hızını (hızlanma veya yavaşlama) hız sınırı işaretlerine göre uyarlamasını öneren tahmini hız önerisi.

Yeni 408, günlük kullanımı kolaylaştırmak için farklı donanımlar da sunuyor. Bunlar arasında; Yakınlık mesafeli eller serbest giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı ile eller serbest açma, tamamen buz çözebilen ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon simidi, çevre ve iç denetimli süper kilitlenme alarmı, tüm versiyonlarda elektrikli el freni ve perdeli açılır tavan bulunuyor.

Yeni 408 aracın yoldaki yönü de dahil olmak üzere yolcu sayısı ve konum bilgisi içeren e-call acil durum çağrısı ile sistemi ile donatılıyor.

Motor

Peugeot 408’de Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 ve Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor. 180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip. Her iki şarj edilebilir hibrit motor da EAT8 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Her iki şarj edilebilir hibrit versiyon da lityum-iyon batarya ile 12,4 kWsa şarj kapasitesine ve 102 kW güce sahip. Şarj standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor. 7,4 kW’lik Wall Box ya da tek fazlı entegre şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 1 saat 55 dakika sürerken, 3,7 kW’lik şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 3 saat 50 dakika sürüyor. Standart prizde ise tam şarj süresi yaklaşık 7 saat 30 dakika sürüyor.

Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor. 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile bu motor Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak.

Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.