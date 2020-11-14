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KIA’dan Spotify kanalına özel çalma listeleri!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, tüm KIA kullanıcıları ve müzikseverler için hazırladığı çalma listelerini KIA Türkiye’nin Spotify kanalından yayınladı.

Spotify kullanıcıları ister araçlarını kullanırken, ister arkadaşlarıyla vakit geçirirken ya da diledikleri zaman Spotify hesaplarından KIA Türkiye sayfasına girerek çalışanların hazırladığı Bongo Türküleri, Picanto ile Ritmi Yakala, Rock’n Rio, Stonic ile Keşfet, XCeed: Ruh X’iniz, Sportage: En İddialı Yol Şarkıları, Ceed ile 90’lar ve Bir Dinlersin, Hep Seversin listelerinden Türk ve dünya müziğinin öne çıkan şarkılarını dinleyebiliyorlar.

KIA’nın hazırladığı çalma listelerini dinlemek ve yeni listelerden haberden olmak isteyen kullanıcıların Spotify’dan ‘KIA Türkiye’ kanalını takip etmesi yeterli oluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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